Президент Ильхам Алиев: Мы не используем кассетные бомбы, у нас есть достаточно других инструментов

БАКУ/Trend/ - Мы не используем кассетные бомбы, у нас есть достаточно других инструментов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу BBC News.

«Мы сражаемся на поле боя. Мы сражаемся против армянской армии. Мы не воюем против гражданских лиц. В этом нет никакого смысла, потому что наша задача - освободить земли, и мы, одно за другим, освобождаем села, города. Мы не используем кассетные бомбы, для нас нет в этом необходимости. У нас есть достаточно других инструментов…», - сказал глава государства.