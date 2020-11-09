Президент Ильхам Алиев: После того, как мы освободим наши земли, армяне будут жить в Нагорном Карабахе в разы лучше

БАКУ/Trend/ - После того, как мы освободим наши земли, армяне будут жить в Нагорном Карабахе в разы лучше.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу BBC News.

«Я неоднократно говорил и стою на своем. После того, как мы освободим наши земли от этих преступных групп, оккупировавших наши территории, армяне будут жить в Нагорном Карабахе в разы лучше. Они будут получать более высокую зарплату, так как заработная плата в Азербайджане выше. У них будет более высокая пенсия, так как размер пенсии в Азербайджане втрое выше, чем в Армении. Они будут обеспечены социальной защитой. Мы вложим в эти территории крупные инвестиции, они избавятся от бедности…», - сказал глава государства.