Президент Ильхам Алиев журналисту BBC: Вы не имеете морального права говорить о свободной печати
БАКУ/Trend/ - Вы не имеете морального права говорить о свободной печати.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу BBC News.
-Будут ли они [армяне Нагорного Карабаха] обладать в Азербайджане всеми правами человека, о которых люди слышали, но которых не имеют? Будут ли они располагать совершенно свободными медиа? Будут ли у них оппозиция, которой позволено поднимать голос? Будут ли они иметь здесь то, чего не имеют люди в Азербайджане?
-Вы считаете, что этих прав у людей нет? Почему вы думаете, что люди в Азербайджане не могут иметь свободные медиа и оппозицию?
-Потому что мне сообщили об этом из независимых источников.
-Из каких независимых источников?
-Многих независимых источников.
-Скажите мне, из каких?
-Я, конечно, не могу назвать их.
-Если вы не можете их назвать, значит, выдумываете какую-то историю.
-Вы говорите о том, что медиа не находятся под государственным контролем.
-Нет. Абсолютно, нет.
-Есть ли свободные оппозиционные медиа?
-Конечно.
-Где я могу увидеть это?
-Вы можете увидеть это в интернете. Можете увидеть это повсюду.
- Не в газетах.
-Почему? Вы можете увидеть это в газетах. Могу ли я спросить у вас, кого вы называете здесь оппозицией?
-Разрешается ли здесь присутствие оппозиции?
-Да, разрешается.
-НПО подвергаются преследованиям, журналисты подвергаются преследованиям.
-Нет, ни в коем случае.
-Критики находятся в тюрьмах.
- Нет, ни в коем случае.
-Все это неправда?
-Абсолютный фейк. Абсолютный. У нас есть свободные медиа. Есть свободный интернет. Правда, в связи с военным положением у нас имеют место некоторые ограничения, но раньше никаких ограничений не было. Число пользователей интернетом в Азербайджане превышает 80 процентов. Можете ли вы представить себе ограничение медиа в стране, где свободный интернет, нет цензуры и 80 процентов пользователей интернетом? У нас миллионы людей в «Facebook». Как вы можете говорить о том, что у нас нет свободных медиа? Это опять предвзятый подход. Это – попытка сформировать в западной аудитории определенное мнение об Азербайджане. У нас есть оппозиция, есть НПО, у нас есть свободная политическая деятельность. Есть свободные медиа. Есть свобода слова. Если вы подняли этот вопрос, то могу ли и я задать вам вопрос? Как вы оцениваете происходящее с господином Ассанжем? Является ли это проявлением свободы печати в вашей стране?
-Мы здесь не для того, чтобы обсуждать мою страну.
-Нет, давайте обсудим. Давайте обсудим.
-Нет, Президент Алиев.
-Вместо того, чтобы обвинять меня в том, что армяне не будут иметь здесь свободной печати, давайте поговорим об Ассанже. Простите, сколько времени он провел в посольстве Эквадора и за что? Где он сейчас? Вы держали это лицо в заложниках за журналистскую деятельность, по сути, морально и физически убили его. Это сделали вы, а не мы. Теперь он находится в тюрьме. Если вы занимаетесь такими делами, то не имеете морального права говорить о свободной печати.