Президент Ильхам Алиев журналисту BBC: Вы не имеете морального права говорить о свободной печати

БАКУ/Trend/ - Вы не имеете морального права говорить о свободной печати.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу BBC News.

-Будут ли они [армяне Нагорного Карабаха] обладать в Азербайджане всеми правами человека, о которых люди слышали, но которых не имеют? Будут ли они располагать совершенно свободными медиа? Будут ли у них оппозиция, которой позволено поднимать голос? Будут ли они иметь здесь то, чего не имеют люди в Азербайджане?

-Вы считаете, что этих прав у людей нет? Почему вы думаете, что люди в Азербайджане не могут иметь свободные медиа и оппозицию?

-Потому что мне сообщили об этом из независимых источников.

-Из каких независимых источников?

-Многих независимых источников.

-Скажите мне, из каких?

-Я, конечно, не могу назвать их.

-Если вы не можете их назвать, значит, выдумываете какую-то историю.

-Вы говорите о том, что медиа не находятся под государственным контролем.

-Нет. Абсолютно, нет.

-Есть ли свободные оппозиционные медиа?

-Конечно.

-Где я могу увидеть это?

-Вы можете увидеть это в интернете. Можете увидеть это повсюду.

- Не в газетах.

-Почему? Вы можете увидеть это в газетах. Могу ли я спросить у вас, кого вы называете здесь оппозицией?

-Разрешается ли здесь присутствие оппозиции?

-Да, разрешается.

-НПО подвергаются преследованиям, журналисты подвергаются преследованиям.

-Нет, ни в коем случае.

-Критики находятся в тюрьмах.

- Нет, ни в коем случае.

-Все это неправда?

-Абсолютный фейк. Абсолютный. У нас есть свободные медиа. Есть свободный интернет. Правда, в связи с военным положением у нас имеют место некоторые ограничения, но раньше никаких ограничений не было. Число пользователей интернетом в Азербайджане превышает 80 процентов. Можете ли вы представить себе ограничение медиа в стране, где свободный интернет, нет цензуры и 80 процентов пользователей интернетом? У нас миллионы людей в «Facebook». Как вы можете говорить о том, что у нас нет свободных медиа? Это опять предвзятый подход. Это – попытка сформировать в западной аудитории определенное мнение об Азербайджане. У нас есть оппозиция, есть НПО, у нас есть свободная политическая деятельность. Есть свободные медиа. Есть свобода слова. Если вы подняли этот вопрос, то могу ли и я задать вам вопрос? Как вы оцениваете происходящее с господином Ассанжем? Является ли это проявлением свободы печати в вашей стране?

-Мы здесь не для того, чтобы обсуждать мою страну.

-Нет, давайте обсудим. Давайте обсудим.

-Нет, Президент Алиев.

-Вместо того, чтобы обвинять меня в том, что армяне не будут иметь здесь свободной печати, давайте поговорим об Ассанже. Простите, сколько времени он провел в посольстве Эквадора и за что? Где он сейчас? Вы держали это лицо в заложниках за журналистскую деятельность, по сути, морально и физически убили его. Это сделали вы, а не мы. Теперь он находится в тюрьме. Если вы занимаетесь такими делами, то не имеете морального права говорить о свободной печати.