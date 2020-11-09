Президент Ильхам Алиев журналисту BBC: Вам нравится лишь обвинять, нападать. Но посмотрите в зеркало

БАКУ/Trend/ - Вам нравится лишь обвинять, нападать. Но посмотрите в зеркало.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу BBC News.

-Вместо того, чтобы обвинять меня в том, что армяне не будут иметь здесь свободной печати, давайте поговорим об Ассанже. Простите, сколько времени он провел в посольстве Эквадора и за что? Где он сейчас? Вы держали это лицо в заложниках за журналистскую деятельность, по сути, морально и физически убили его. Это сделали вы, а не мы. Теперь он находится в тюрьме. Если вы занимаетесь такими делами, то не имеете морального права говорить о свободной печати.

-Вернемся к конфликту…

-Да, было бы хорошо, если бы вы вернулись к конфликту, так как это вам не нравится. Вам нравится лишь обвинять, нападать. Но посмотрите в зеркало. Я неоднократно говорил, посмотрите, прежде, чем приходите сюда и читаете нам лекции. Вы своим вопросом обвиняете меня. Это – не вопрос, это обвинение. Вы говорите, как прокурор. Почему?

Если вы настолько демократичны и объективны, то почему держите Ассанжа в тюрьме? Почему?. Вы держите его в тюрьме из-за журналистской деятельности.

-Я не держу его в тюрьме, Президент Алиев.

-Это вам не нравится.

-Это не вопрос о том, нравится или не нравится.

-Вы не привыкли к этому.

-Это не тема нашего интервью.

-Потому что вы привыкли только нападать.

-Это не тема нашего интервью.

-Это не тема нашего интервью, но вы поднимаете этот вопрос.

-Вы подняли этот вопрос.

-Нет, вы подняли.

-Вы напомнили об Ассанже.

-Вы сказали, что если в вашей стране нет свободных медиа, то как армяне могут жить в вашей стране без оппозиции. Это ваши слова, это обвинение.