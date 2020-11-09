Президент Ильхам Алиев журналисту BBC: Вам нравится лишь обвинять, нападать. Но посмотрите в зеркало
БАКУ/Trend/ - Вам нравится лишь обвинять, нападать. Но посмотрите в зеркало.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу BBC News.
-Вместо того, чтобы обвинять меня в том, что армяне не будут иметь здесь свободной печати, давайте поговорим об Ассанже. Простите, сколько времени он провел в посольстве Эквадора и за что? Где он сейчас? Вы держали это лицо в заложниках за журналистскую деятельность, по сути, морально и физически убили его. Это сделали вы, а не мы. Теперь он находится в тюрьме. Если вы занимаетесь такими делами, то не имеете морального права говорить о свободной печати.
-Вернемся к конфликту…
-Да, было бы хорошо, если бы вы вернулись к конфликту, так как это вам не нравится. Вам нравится лишь обвинять, нападать. Но посмотрите в зеркало. Я неоднократно говорил, посмотрите, прежде, чем приходите сюда и читаете нам лекции. Вы своим вопросом обвиняете меня. Это – не вопрос, это обвинение. Вы говорите, как прокурор. Почему?
Если вы настолько демократичны и объективны, то почему держите Ассанжа в тюрьме? Почему?. Вы держите его в тюрьме из-за журналистской деятельности.
-Я не держу его в тюрьме, Президент Алиев.
-Это вам не нравится.
-Это не вопрос о том, нравится или не нравится.
-Вы не привыкли к этому.
-Это не тема нашего интервью.
-Потому что вы привыкли только нападать.
-Это не тема нашего интервью.
-Это не тема нашего интервью, но вы поднимаете этот вопрос.
-Вы подняли этот вопрос.
-Нет, вы подняли.
-Вы напомнили об Ассанже.
-Вы сказали, что если в вашей стране нет свободных медиа, то как армяне могут жить в вашей стране без оппозиции. Это ваши слова, это обвинение.