Президент Ильхам Алиев: Много лет назад мы подписали с Турцией документ, который обеспечит военную поддержку на случай возникновения агрессии

БАКУ/Trend/ - Много лет назад мы подписали с Турцией документ, который обеспечит военную поддержку на случай возникновения агрессии.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу BBC News, отвечая на вопрос - «Ждете ли Вы того дня, когда могли бы попросить о прямом военном участии Турции? Мы уже видели, как Армения обратилась к России и спросила, что она готова сделать. Как Вы думаете, наступит тот день, когда Вы попросите Турцию быть в большей степени вовлеченной?»

«Я не хочу забегать далеко вперед. Потому что это будет зависеть от ситуации на поле боя. Это будет зависеть от поведения Армении и других стран. Потому что во многих случаях я говорил, что мы против интернационализации конфликта. Мы попросили все страны, соседние, не соседние держаться подальше от этого конфликта. Мы сражаемся на наших землях, признанных на международном уровне. Это наша позиция. Я думаю, что происходящее в настоящее время будет продолжаться, и таким образом какого-либо военного участия Турции не понадобится. Но много лет назад мы подписали с Турцией документ, который обеспечит военную поддержку на случай возникновения агрессии. Таким образом, у нас с Турцией в той или иной степени есть такой же формат, законная база, как у Армении с Россией. Если Азербайджан столкнется с агрессией и Азербайджану понадобится военная поддержка Турции, тогда мы рассмотрим этот вариант», - сказал Президент Ильхам Алиев.