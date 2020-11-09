Президент Ильхам Алиев: Люди, которые потеряли близких родственников, сыновей, братьев, просят нас не останавливаться

БАКУ/Trend/ - Люди, которые потеряли близких родственников, сыновей, братьев, просят нас не останавливаться.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу BBC News.

«Если вы посмотрите на масштаб войны и укрепления, все позиции, которые Армения строила на протяжении 30 лет, и которые мы должны были прорвать, то наши потери минимальны. Конечно же, мы не можем так говорить. Жизнь каждого человека бесценна. Но наши потери намного меньше, чем у Армении. Потому что военные возможности у нас лучш, и у нас есть современное оружие, особенно дроны, которые позволяют нам нести минимальные потери. Потому что, если бы не было этих дронов, то все эти танки и пушки привели бы к смерти большого числа людей. Причина не в том, что мы думаем, что не сможем заручиться поддержкой общественности, наоборот. Люди, которые потеряли близких родственников, сыновей, братьев, просят нас не останавливаться. Можете себе представить? Ежедневно я получаю тысячи писем, тысячи. Ни в одном из этих писем я не видел слово «Остановитесь». Они говорят, что потеряли сына, брата, супруга, просят идти до конца. Они просят меня, идите до конца. Потому что наш народ жил в такой ситуации, можно сказать, на протяжении 30 лет», - сказал Президент Ильхам Алиев.