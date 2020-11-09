Президент Ильхам Алиев: Если Пашинян лично сам предоставит нам график времени вывода ВС Армении, мы сразу же остановимся

БАКУ/Trend/ - Я с самого начала говорил, что, если Пашинян лично сам, не министр иностранных дел, лично сам скажет, что Армения выводит свои войска из Агдама, Кяльбаджара, Лачина, из оставшихся трех районов, которые должны быть освобождены, и предоставит нам график времени, мы сразу же остановимся.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу BBC News.

«Мы не хотим продолжать эту войну. Не хотим. Мы хотим остановиться. То, что я говорю сейчас, я говорил с самого начала. Знающие меня люди подтвердят, что я держу свое слово. Я делаю то, что говорил. Если Пашинян скажет это сегодня, обещаю вам, что мы сразу остановимся. Но он этого не делает. Он не делает этого. Он хочет вернуть обратно. Он хочет воспользоваться этим прекращением огня для перегруппировки своих сил, мобилизации еще большего числа людей. Вы отметили, что теперь он направил письмо Президенту Путину, чтобы заручиться военной поддержкой. Тем самым он признал свое поражение. Если он признал свое поражение, почему не говорит, что освободит территории? Эти территории не принадлежат Армении. Это наши земли. Они должны вернуть нам эти территории. Если они этого не сделают, как я уже сказал, мы пойдем до конца. Нет смысла останавливаться», - сказал глава государства.