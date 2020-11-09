Президент Ильхам Алиев о переговорах с Арменией: Если мы вернем все территории, тогда о чем мы будем говорить?

БАКУ/Trend/ - Сегодня возможностей для компромисса у Армении становится меньше. Потому что мы возвращаем эти территории силой. Наш компромисс все еще на столе переговоров. Но если мы вернем все территории, то нет 100-процентной гарантии, что это останется на столе. Тогда о чем мы будем говорить?

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу BBC News.

«Если другая сторона не желает компромисса, то я не могу предложить его. Знаете, за это время премьер-министр Армении также несколько раз давал интервью иностранным журналистам. На российском телевидении есть одна передача. Они задали один и тот же вопрос и мне, и ему. Когда меня спросили о компромиссе, то я сказал то же самое, что и вам. Когда у него три раза спросили о компромиссе, он сказал – право на самоопределение для проживающих в Нагорном Карабахе армян. Но это не компромисс. На какой компромисс готовы пойти они? Кстати, сегодня возможностей для компромисса у них становится меньше. Потому что мы возвращаем эти территории силой. Наш компромисс все еще на столе переговоров. Но если мы вернем все территории, то нет 100-процентной гарантии, что это останется на столе. Тогда о чем мы будем говорить? Таким образом, в настоящее время самое лучшее для премьер-министра Армении, лично для него – послушать меня и открыто сказать, что «Мы освобождаем Агдам, Кяльбаджар и Лачин», мы остановимся, будет прекращение огня, если они вновь не нарушат его, то мы вернемся к указанным вами вопросам: статус, автономия, культурная автономия, община и др. Мы можем быть справедливыми. Я всегда говорю своему народу правду. Сегодня ситуация изменилась. Поэтому то, что я предлагал им год назад, два года назад может быть недействительным. Но говорить об этом рано», - отметил Президент Ильхам Алиев.