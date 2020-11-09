Президент Ильхам Алиев: Урегулирование нагорно-карабахского конфликта придаст новое дыхание нашей стране

Политика 9 ноября 2020 15:59 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Урегулирование нагорно-карабахского конфликта придаст новое дыхание нашей стране

БАКУ/Trend/ - Урегулирование нагорно-карабахского конфликта придаст новое дыхание нашей стране.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу BBC News.

«Я считаю, что будущее нашей страны будет очень ярким. За последние годы мы добились больших успехов. Успехи нашей страны как в политической, так и экономической сферах принимаются сегодня и международными организациями. На международной арене достигнуты большие успехи. Сегодня Азербайджан превратился в очень мощную страну. Все вопросы внутри страны находят свое решение. Конечно же, урегулирование нагорно-карабахского конфликта придаст новое дыхание нашей стране. Люди, в первую очередь, вернутся на свои исконные земли, смогут посетить могилы своих близких. Азербайджанское государство обязательно окажет им в этом деле максимальную помощь. Мы вновь реконструируем освобожденные от оккупации земли, построим дома, административные здания, школы. Таким образом, для нашей страны начнется новый период. Этот новый период откроет большие возможности не только в экономической сфере, но в то же время, считаю, что позитивные тенденции еще больше усилятся в сфере политических отношений. Азербайджан еще больше увеличит свою роль на международной арене. Уважение к Азербайджану еще больше вырастет, потому что мы как сильное государство восстанавливаем свою территориальную целостность, справедливость и международное право. Таким образом, уверен, что будущее развитие нашей страны будет очень успешным. До сегодняшнего дня мы с успехом достигли стоящих перед нами задач. Мы достигли всех заявленных мною целей. Восстановление нашей территориальной целостности, возвращение наших земель было моей главной задачей как Президента. Я рад, что с честью справляюсь и с этой задачей, и благодаря поддержке, труду и отваге азербайджанского народа мы возвращаем наши земли. Самоотверженность азербайджанского народа в очередной раз показывает, что мы – великий народ, мы продемонстрировали единство, и это единство еще больше усилит нас, сделает нашу страну еще более могучей», - сказал Глава государства.

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