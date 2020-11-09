Масштабы разрушений на азербайджанских землях, 30 лет находящихся под оккупацией Армении, просто немыслимы - Хикмет Гаджиев (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Масштабы разрушений на азербайджанских землях, 30 лет находящихся под оккупацией Армении, просто немыслимы

Об этом на своей странице в "Twitter" написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в понедельник Trend.

"Разграблены даже кирпичи и камни. Вскоре эти разрушения, совершенные Арменией, будут восполнены строительством, в преддверии лучшего будущего вынужденных переселенцев, которые вернутся на родную землю», - подчеркнул помощник Президента.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)