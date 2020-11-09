Эта борьба будет продолжена до полного освобождения Карабаха от оккупации - Реджеп Тайип Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Мы не могли остаться и не остались безмолвными к оккупации азербайджанских земель.

Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает в понедельник Trend

Эрдоган отметил, что Минская группа ОБСЕ оставила азербайджанских братьев беженцами, один на один с муками и страданиями, принесенными Арменией. Минская группа ОБСЕ не нашла никакого выхода данному конфликту: " Азербайджанские братья сами решили свои проблемы. Мы с радостью смотрели обращение Президента Ильхама Алиева об освобождении города Шуша. Оно приумножило наши надежды. Во главе с Президентом Ильхамом Алиевым поздравляю азербайджанский народ. Эта борьба будет продолжена до полного освобождения Карабаха от оккупации. Вне всякого сомнения, все территории будут полностью освобождены".

Отметим, что 8 ноября 2020 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении города Шуша.

"С чувством безграничной гордости заявляю, что город Шуша освобожден от оккупации! Шуша наша! Карабах наш! Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ! Сердечно поздравляю всех шушинцев!", - сказал Президент Азербайджанской Республики, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в обращении к народу.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)