Попытки Армении отвлечь внимание международного сообщества лживыми комментариями обречены на провал - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала заявление МИД Армении относительно интервью Президента Азербайджана телеканалу BBC News, передает в понедельник Trend со ссылкой на МИД.

В комментарии подчеркивается, что в данном интервью Президент Азербайджана в очередной раз изложил позицию Азербайджана, основанную на международном праве и выполнении требований резолюций Совета Безопасности ООН, а также еще раз подчеркнул, что армяне Нагорно-Карабахского региона Азербайджана воспринимаются как граждане Азербайджана и что боевые действия ведутся не против здешнего армянского населения, а против незаконного режима хунты. Искажение предельно ясно озвученных заявлений Президента Азербайджана является очередной безуспешной попыткой МИД Армении ввести в заблуждение международное сообщество.

Ответственность за этническую чистку местного азербайджанского населения во время оккупации территорий Азербайджана, совершение военных преступлений против мирных людей, а также совершение в период нового витка агрессии Армении действий, которые можно охарактеризовать как преступление против человечности, в частности преднамеренного обстрела населенных пунктов и мирных жителей вдали от линии фронта, полностью ложится на военно-политическое руководство Армении.

"Попытки Армении отвлечь внимание международного сообщества полными лжи комментариями и уйти от ответственности за многочисленные военные преступления, совершенные против азербайджанского населения, обречены на провал", - сказала Лейла Абдуллаева.

(Текст: Турал Гараджаев)