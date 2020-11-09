Член парламента Армении призывает к террору против Азербайджана - помощник Президента (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Член парламента Армении от фракции "Процветающая Армения" призывает к террору против Азербайджана.

Об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в понедельник Trend.

"Наира Зограбян - член Национального собрания Армении от фракции "Процветающая Армения". Также она представитель в Совете Европы и в ПАСЕ. Призывает к террору и военным преступлениям против Азербайджана путем нанесения удара по Мингячевирскому водохранилищу. Политик с таким мышлением должен быть лишен мандата ПАСЕ. Мы решительно осуждаем данный ее призыв", - пишет он.