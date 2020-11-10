Тертер подвергается тяжелому артиллерийскому обстрелу со стороны Армении, ранено гражданское лицо - Хикмет Гаджиев

Политика 10 ноября 2020 00:45 (UTC+04:00)
Тертер подвергается тяжелому артиллерийскому обстрелу со стороны Армении, ранено гражданское лицо - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский город Тертер подвергается тяжелому артиллерийскому обстрелу со стороны Армении, ранен один мирный житель.

Об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает Trend.

"Сейчас: город Тертер подвергается тяжелому артиллерийскому обстрелу со стороны Армении. Ранено одно гражданское лицо. Военно-политическое руководство Армении продолжает свою политику террора против гражданского населения. Тертер решительно и гордо сопротивляется всем атакам со стороны Армении", - написал он.

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