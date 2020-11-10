Армения капитулировала перед Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Армения объявила о готовности подписать капитуляцию перед Азербайджаном!

Как стало известно Trend из информированных источников, после освобождения Шуши и разгрома, который устроила армянским оккупантам азербайджанская армия, у Пашиняна не осталось никакого другого выхода кроме того, как принять требования Президента Ильхама Алиева и подписать капитуляцию.

Освобождение города Шуша азербайджанской армией решило исход войны, начавшейся 27 сентября.

Последовавшее за этим освобождение 72 населенных пунктов и 8 стратегических высот в течение одного дня вынудило армянскую сторону поднять белый флаг.

Согласно полученному сообщению, в ближайшие часы состоится видеоконференция с участием президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении, на которой будут согласованы условия капитуляции и подписано соглашение.

Документ предусматривает прекращение боевых действий на линии фронта и объявление прекращения огня, безоговорочный вывод армянских оккупационных сил из Кельбаджара, Лачина и Агдама в кратчайшие сроки в соответствии с требованиями Президента Азербайджана.

Азербайджанская армия остается на освобожденных территориях.

Соглашение предусматривает размещение турецких и российских миротворцев в регионе параллельно с выводом армянских войск. Статус Карабаха не является предметом обсуждений.

Таким образом, с приближением зимы Азербайджан сможет без потерь освободить такой крупный, стратегически важный район, как Кельбаджар, а также Агдам и Лачин, где армянской стороной были возведены серьезные оборонительные укрепления.

Это крупная военно-политическая победа Азербайджана.