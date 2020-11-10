Президент Ильхам Алиев: Победы Азербайджана вынудили Армению к тому, что Агдамский, Лачинский, Кельбаджарский районы возвращаются нам политическим путем

БАКУ /Trend/ - Победы Азербайджана вынудили Армению к тому, что Агдамский, Лачинский, Кельбаджарский районы возвращаются нам политическим путем.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

«Мы гордимся нашим народом, армией! Уверен, что все граждане Азербайджана считают, что эти дни и минуты являются самыми счастливыми в их жизни. Я тоже счастлив оттого, что передаю азербайджанскому народу эти добрые вести, сообщения.

Могу сказать: в эти дни я увидел, что в национальных вопросах мы все можем сплотиться. Это тоже очень важно для нашего будущего, так как все мы хотим, чтобы Азербайджан развивался, стал еще более могущественной страной», - сказал глава государства.