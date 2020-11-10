Президент Ильхам Алиев: Пашинян вынужден подписать это заявление

БАКУ /Trend/ - Пашинян вынужден подписать это заявление. Но в крайне беспомощном, плачевном состоянии.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

«Считаю, что причина подписания этого заявления заключалась в очередной нашей славной военной победе 9 ноября – в День Государственного флага, так как 9 ноября Азербайджанская армия освободила от захватчиков 72 населенных пункта. Мы сломали хребет Армении освобождением Шуши, освобождением 9 ноября 72 населенных пунктов и освобождением с 27 сентября по настоящее время около 300 населенных пунктов. Пашинян вынужден подписать это заявление. Но в крайне беспомощном, плачевном состоянии. Я же подписал это заявление с чувством большой радости и гордости, так как оно кладет конец многолетней оккупации. Данное заявление позволяет освободить без крови все еще находящиеся под оккупацией наши другие районы – Агдамский, Лачинский, Кельбаджарский. Установлен короткий срок, данные районы возвращаются до конца этого месяца. Это – большое счастье. Пользуясь данной возможностью, поздравляю по этому случаю жителей Агдамского, Лачинского, Кельбаджарского районов, весь азербайджанский народ. Каждый раз при освобождении того или иного оккупированного района или города я поздравлял жителей этих городов и районов, представляю, что это значит в их жизни. Некоторые, а может и многие из них уже потеряли надежду, видя, что вопрос много лет не находит решения. В последние 17 лет в ходе многочисленных встреч с переселенцами, на церемониях предоставления им новых домов я видел, что их надежды с каждым годом угасают. Я видел это, видел с болью в сердце. Видел, что некоторые из них уже потеряли надежду. Да, выражали признательность, естественно, для них создавались хорошие условия, решались их проблемы. Вы знаете, что ни в одной стране для вынужденных переселенцев не делается то, что в Азербайджане. Переселенцы есть во многих странах мира, но положение наших переселенцев несравненно лучше, чем в других странах. Но их самое сокровенное желание – возвращение к родным очагам, они просили меня: господин Президент, верните нас. Я же каждый раз, встречаясь с ними, видел в них твердую волю, непоколебимость, преданность государству, и в то же время страдание и тоску в их глазах. Этому положен конец, дорогие мои соотечественники, поздравляю, вы возвращаетесь, мы возвращаемся, Азербайджан возвращается! Азербайджан восстанавливает свою территориальную целостность. Разве может быть большее счастье?!» - сказал Президент Ильхам Алиев.