Президент Ильхам Алиев: Одна из причин подписания заявления связана с освобождением Шуши от оккупации

БАКУ /Trend/ - Подписанное заявление – наша славная победа. Рад, что сообщаю сегодня об этом азербайджанскому народу.

Как передает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

«Считаю, что одна из причин подписания данного заявления связана с отмеченной вчера яркой победой, нашей исторической победой - освобождением Шуши от оккупации, Шуша – корона Карабаха! Освобождение Шуши представляет большое политическое, стратегическое и одновременно очень большое моральное значение. Мы вернулись в Шушу, мы возвратили Шушу, мы будем жить в Шуше, жизнь будет кипеть на всех остальных освобожденных от оккупации землях. Люди вернутся на эти земли, будут жить там, приходит конец 30-летнему ожиданию наших граждан», - сказал глава государства.