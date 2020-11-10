Президент Ильхам Алиев: В эти дни мы увидели единство азербайджанского народа

БАКУ /Trend/ - В эти дни мы увидели единство азербайджанского народа. Наша армия получала поддержку из всех регионов. Граждане во всех регионах с большим волнением переживали эти дни, ежедневно отслеживали новости с фронта по телевизору, радио, в интернете, радовались нашим успехам. Мы увидели это во всех регионах. Мы еще раз убедились в том, насколько замечательны наша страна и наш народ.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

«Проживающие в нашей стране представители всех национальностей, всех религиозных конфессий, проявив отвагу, сражаясь с врагом, восстановили территориальную целостность Азербайджана. Это – наше большое достояние, большая ценность. Я неоднократно говорил об этом. Армения лишена такого счастья, так как является моногосударством, там никто не живет, кроме армян. В Евразии, нашем регионе другой такой страны не найти, так как там никто не может жить. Либо их изгоняют, подвергают этнической чистке, как азербайджанцев, либо представители другой национальности не могут там жить, их притесняют, притесняют, притесняют. Но наше преимущество заключается именно в этом, многонациональный, многоконфессиональный Азербайджан показал себя и в этой войне, представители всех народов проявили единство, героизм. Еще раз хочу сказать, что нынешняя война еще раз внесла ясность во многие вопросы», - сказал глава государства.