Вся Турция встала на ноги и празднует победу вместе с Азербайджаном - турецкий эксперт

БАКУ /Trend/ - Карабах оставался под оккупацией почти 30 лет, и сегодня армия Азербайджана своей силой, своей волей положила конец оккупации.

Об этом во вторник сказал Trend турецкий эксперт Кянан Ясан.

По его словам, несмотря на позднее время вся Турция встала на ноги и празднует победу вместе с Азербайджаном.

"Поздравляю Президента Ильхама Алиев по случаю победы в этой борьбе. Да здравствует Азербайджан! Да Здравствует Карабах! Карабах - наш", - сказал Ясан.