Армения призналась, что сдается - спикер парламента Турции

Политика 10 ноября 2020 06:36 (UTC+04:00)
Армения призналась, что сдается - спикер парламента Турции

БАКУ /Trend/ - Армения призналась, что сдается.

Как сообщает во вторник Trend, об этом телеканалу TRT сказал председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп.

Он поздравил армию братского Азербайджана с победой.

"Отныне в регионе установится мир и процветание. Армения была вынуждена выйти из Карабаха, который она некогда оккупировала и совершала кровопролитие. В Карабахе вновь водружен флаг Азербайджана и доносятся звуки азана", - добавил Мустафа Шентоп.

(Текст: Турал Гараджаев)

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