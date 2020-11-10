Армения призналась, что сдается - спикер парламента Турции

БАКУ /Trend/ - Армения призналась, что сдается.

Как сообщает во вторник Trend, об этом телеканалу TRT сказал председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп.

Он поздравил армию братского Азербайджана с победой.

"Отныне в регионе установится мир и процветание. Армения была вынуждена выйти из Карабаха, который она некогда оккупировала и совершала кровопролитие. В Карабахе вновь водружен флаг Азербайджана и доносятся звуки азана", - добавил Мустафа Шентоп.

(Текст: Турал Гараджаев)