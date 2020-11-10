Президент Ильхам Алиев: Данное заявление позволяет освободить без крови все еще находящиеся под оккупацией наши другие районы

БАКУ /Trend/ - Данное заявление позволяет освободить без крови все еще находящиеся под оккупацией наши другие районы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

«Мы сломали хребет Армении освобождением Шуши, освобождением 9 ноября 72 населенных пунктов и освобождением с 27 сентября по настоящее время около 300 населенных пунктов. Пашинян вынужден подписать это заявление. Но в крайне беспомощном, плачевном состоянии. Я же подписал это заявление с чувством большой радости и гордости, так как оно кладет конец многолетней оккупации. Данное заявление позволяет освободить без крови все еще находящиеся под оккупацией наши другие районы – Агдамский, Лачинский, Кельбаджарский. Установлен короткий срок, данные районы возвращаются до конца этого месяца. Это – большое счастье. Пользуясь данной возможностью, поздравляю по этому случаю жителей Агдамского, Лачинского, Кельбаджарского районов, весь азербайджанский народ. Каждый раз при освобождении того или иного оккупированного района или города я поздравлял жителей этих городов и районов, представляю, что это значит в их жизни», - сказал глава государства.