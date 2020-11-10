Президент Ильхам Алиев: Мы сказали, что укажем врагу на его место, прогоним его с наших земель, и мы сделали это!

БАКУ /Trend/ - Мы сказали, что укажем врагу на его место, прогоним его с наших земель, и мы сделали это!

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

«Когда 8 ноября я сообщил своему народу радостную весть об освобождении Шуши, я сказал, что склоняю голову перед нашими шехидами. Память о шехидах первой и второй Карабахских войн всегда будет жить в наших сердцах. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Благодаря их героизму, самоотверженности мы возвращаемся на свои земли. Да дарует Аллах исцеления всем нашим раненым военнослужащим, чтобы в скором времени они выздоровели и вернулись к нормальной жизни, мы делаем и сделаем все возможное для их выздоровления. Даже находящийся в самом тяжелом состоянии наш раненый солдат, офицер должен знать, что мы сделаем все возможное, чтобы вернуть его к нормальной жизни. Мы обязаны этой Победой им. Они пядь за пядью освободили наши земли от оккупантов, подняли наш флаг, водрузили его на освобожденных от оккупации землях. Это наша общая победа, всего азербайджанского народа. Азербайджанский народ вновь показал, насколько он великий, насколько это патриотичный народ, обладающий железной волей. Страдания, безнадежность, мучения на протяжении этих 30 лет не сломили наш народ, не оказали какого-либо негативного влияния на нашу волю. Наоборот, мы еще больше сплотились, стали более стойкими, более сильными, собрались с духом, сказали уже хватит, мы не смиримся с оккупацией. Мы сказали, что прогоним врага с наших земель! Никакие переговоры нас не интересуют. И вы хорошо знаете, что в течение последнего года я вообще ничего не говорю о переговорах. Я не хотел обманывать свой народ, никогда не обманывал и не буду этого делать. Азербайджанский народ знает это. Когда до войны я говорил, что я знаю, что и когда надо делать, уверен, что абсолютное большинство нашего народа понимало, что я имею в виду, и с терпением ждало этого дня, верило в меня как Президента, как Верховного главнокомандующего, ждало, и этот день наступил. Сказали уже хватит, довольно этого гнета! Сколько наши города будут оставаться под гнетом?! Сколько еще коварный враг будет поганить нашу природу, гулять, есть, пить, танцевать на нашей земле, оскорблять нас?! Сказали, что мы укажем врагу на его место, прогоним его с наших земель, и мы сделали это!» - отметил глава государства.