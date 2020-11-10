Президент Ильхам Алиев: Противоположная сторона также должна остановиться. Потому что, если она не остановится, то и мы не остановимся

Политика 10 ноября 2020 14:56 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Противоположная сторона также должна остановиться. Потому что, если она не остановится, то и мы не остановимся

БАКУ /Trend/ - Противоположная сторона также должна остановиться. Потому что, если она не остановится, то и мы не остановимся.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

«Решение вопроса уже обеспечено. Конечно же, если Армения будет соблюдать прекращение огня, - я уже отдал все соответствующие приказы, - отдал приказы командованиям, мы останавливаемся. Мы с уважением относимся к своей подписи. Противоположная сторона также должна остановиться. Потому что, если она не остановится, то и мы не остановимся.

Теперь международные наблюдатели хорошо знают, кто нарушил прекращение огня. Кто первый раз нарушил бомбардировкой Гянджи баллистической ракетой, кто нарушил во второй раз, спустя менее пяти минут после прекращения огня, и третий раз, когда Барду обстреляли кассетными ракетами. Если и на этот раз они нарушат, считаю, что они пожалеют еще больше. Поэтому мы добились своего. Мы смогли заставить врага. Фактически я предъявил им ультиматум. Сказал, что должны выйти, если нет, то я пойду до конца. До конца! 8 ноября в Шехидляр хиябаны я сказал, что пойду до конца, и ни одна сила не сможет остановить меня.

Мы завоевали эту победу на поле боя. Около 300 населенных пунктов, в том числе город Физули, город Джебраил, город Зангилан, город Губадлы, город Шуша, поселок Гадрут, поселок Суговушан, другие поселки были освобождены на поле боя», - сказал глава государства.

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