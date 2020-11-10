Президент Ильхам Алиев: Турция официально сыграет свою роль в будущем урегулировании этого конфликта и деле соблюдения прекращения огня

БАКУ /Trend/ - Турция официально сыграет свою роль в будущем урегулировании этого конфликта и деле соблюдения прекращения огня.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

«Хотел бы отметить еще один вопрос. Я ознакомил свой дорогой народ с текстом документа. Здесь применяется новый механизм контроля. В пятом пункте заявления говорится: «В целях повышения эффективности контроля за выполнением Сторонами конфликта договоренностей развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня». Я могу сказать, что в этом центре будут действовать военнослужащие России и Турции. Таким образом, Турция официально сыграет свою роль в будущем урегулировании этого конфликта и деле соблюдения прекращения огня.

В своем выступлении на церемонии подписания в формате видеоконференции я высоко оценил усилия Президента Турции, моего дорогого брата Реджепа Тайипа Эрдогана, а также Президента России Владимира Путина. Потому что за эти 44-45 дней они, действительно, приложили большие усилия, чтобы этот вопрос решился мирным путем. В то же время я очень рад, что эти два лидера уже сыграли свою положительную роль в прекращении конфликта. Считаю, что это в то же время в большой степени определяет формат будущего сотрудничества в регионе. Потому что сегодня связи между Турцией и Россией, если оглянуться на историю, считаю, что находятся на самом высоком уровне. Обе страны являются для нас дружественными, соседними. Таким образом, считаю, что в будущем этот формат сотрудничества может быть еще более многовекторным», - сказал глава государства.