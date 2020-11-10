Президент Ильхам Алиев: Этот пункт был включен в заявление по моему настоянию

БАКУ /Trend/ - Другой важный вопрос, который я хочу отметить особо - в этом документе закреплена связь Нахчыванской Автономной Республики с основной частью Азербайджана. Открытие всех коммуникаций, дорог, в то же время здесь указывается, что может быть создана и должна быть создана новая транспортно-коммуникационная инфраструктура. Мы, конечно же, очень поддерживали это. Могу сказать, что этот пункт был включен в это заявление по моему настоянию.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

«Потому что прямой связи этого пункта с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом нет. Но я рад, что мои настойчивые требования были приняты. Таким образом, был предпринят исторический шаг по соединению сухопутным путем Нахчыванской Автономной Республики с Азербайджаном, основной частью нашей страны. Потому что в начале 1990-х годов и немного ранее презренный враг фактически взял в окружение Нахчыван. Были отрезаны все коммуникационные линии, - потому что в то время из основной части Азербайджана туда передавались энергоресурсы, - фактически Нахчыванская Автономная Республика находилась в очень тяжелом положении. В то же время на нее совершались атаки с территории Армении. Я неоднократно говорил, что именно благодаря отваге и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева Нахчыван не попал под оккупацию. У армянских вандалов были и такие планы», - отметил Президент Ильхам Алиев.