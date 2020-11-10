Азербайджан одержал важную победу на поле боя и в дипломатии - Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Азербайджан одержал важную победу на поле боя и в дипломатии.

Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу написал на своей странице в Twitter, сообщает во вторник Trend.

«Сердечно поздравляю с этим успехом. Мы продолжаем быть с нашими азербайджанскими братьями единой нацией, единой душой», - говорится в публикации.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)