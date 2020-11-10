Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Турции

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхуном Байрамовым и Мевлютом Чавушоглу, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Министр иностранных дел Турции от всей души поздравил министра Джейхуна Байрамова и весь азербайджанский народ с победой, и подчеркнул, что Турция разделяет эту радость братского Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)