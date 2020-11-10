Горькая страница истории закрыта, Азербайджан одержал победу - Мустафа Шентоп

БАКУ /Trend/ - Армения наконец признала свое поражение. Она вынуждена капитулировать и уйти из Карабаха, который оккупировала и где совершила акты геноцида.

Об этом говорится в публикации на странице в Twitter председателя Великого национального собрания Турции Мустафы Шентопа, сообщает во вторник Trend.

"Горькая страница истории закрыта. Азербайджан одержал победу. В Карабахе вновь развевается азербайджанский флаг и будет звучать азан", - пишет Шентоп.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)