Я горжусь этой победой Азербайджана - американский военный эксперт
БАКУ /Trend/ - Подписание трехстороннего заявления Президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации доказывает всему миру, что Азербайджан все это время просто отстаивал свои права в вопросе нагорно-карабахского конфликта.
Об этом во вторник Trend сказал военный эксперт из США Бенджамин Миник.
Миник отметил, что теперь, когда заявление подписано, Азербайджан может сосредоточиться на восстановлении территорий, оккупированных почти 30 лет назад, а сотни тысяч людей смогут вернуться в свои давно покинутые дома.
«Это доказывает всему миру, что Азербайджан просто отстаивал свои права. Я горжусь этой победой Азербайджана», - сказал Миник.
(Редактор: Наталья Кочнева)
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