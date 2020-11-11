Эти исторические дни станут самыми счастливыми в жизни каждого из нас - Сахиба Гафарова

БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова поздравила азербайджанский народ по случаю блестящей победы страны в карабахской войне, сообщает Trend.

"Искренне поздравляю всех и каждого из вас по случаю славной победы, вернувшей нам исконную азербайджанскую землю - Карабах. Эти исторические дни станут самыми счастливыми, самыми запоминающимися в жизни каждого из нас. Азербайджан восстанавливает свою территориальную целостность, и мы возвращаемся на наши исторические земли, в родной Карабах. Архитекторами, вписавшими золотыми буквами в историю Азербайджана этот триумф, эти грандиозные достижения, являются Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев и наша доблестная армия! Эта победа показала миру силу азербайджанского народа, его Лидера и армии. Слава Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву! Слава азербайджанской армии! Карабах - это Азербайджан! Да здравствует Азербайджан!",- говорится в поздравлении спикера.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)