Генпрокурор Азербайджана направил Верховному комиссару ООН официальное письмо в связи с преступлениями Армении

БАКУ /Trend/ - Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев направил официальное письмо Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, передает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры.

В письме подчеркивается, что армянская сторона, военно-политическое руководство и диаспора Армении пригласили "добровольцев" - иностранных "граждан" армянского происхождения, к участию в боевых действиях на территории Азербайджана , тем самым грубо нарушив права человека и международное гуманитарное право, а также положения конвенций ООН.

До сведения Верховного комиссара было доведено, что создание незаконных вооруженных формирований и группировок квалифицируется как уголовное преступление в Уголовном кодексе Азербайджанской Республики, как и в законодательстве многих зарубежных стран.

В связи с этим были предоставлены имена и фамилии некоторых наемников, принимавших участие в боевых действиях против Азербайджана в частном порядке или в составе группировок, а также список стран, гражданами которых они являются.

Было установлено, что граждане Франции - Артур Оганисян, член террористической организации ASALA Жильбер Минасян (вместе с 15 членами группы, имена которых следствию неизвестны); Марк де Каккерей, лидер экстремистской группировки Zouaves Paris-Valmenir; Ваагн Чахалян, уже лишенный гражданства Грузии; гражданин Ирана Хармик Овсепиян, гражданин Беларуси СеровСергей Валериевич, гражданин США Арушан Бадасян, а также другие, участвовали в боевых действиях в качестве наемников.

Также при осмотре территорий, освобожденных от армянской оккупации, на телах двух погибших были обнаружены следы, подтверждающие этническое происхождение наемников. Эти и другие факты вновь подтвердили участие наемников, привелеченных армянской стороной.

По указанным фактам Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, и в настоящее время следствие по этим делам продолжается.

В то же время Генеральный прокурор особо подчеркнул преднамеренные атаки вооруженных сил Армении на азербайджанское гражданское население и использование запрещенных фосфорных боеприпасов.

Также было отмечено, что ракеты типа "Scud" и "Смерч" применялись не только на поле боя, но и против мирного населения, что было зафиксировано влиятельными международными организациями, такими как Human Rights Watch и Amnesty International, и были описаны как "жестокие и немыслимые".

Было отмечено, что во время очередного обстрела Бардинского района седьмого ноября был убит 16-летний Шахмали Рагимов, в результате чего число убитых мирных жителей достигло 93.

Также было подчеркнуто, что Армения, в разное время пять раз применив запрещенные и чрезвычайно опасные фосфорные боеприпасы, обстреляла подразделения азербайджанской армии на поле боя, а также территории Тертерского, Агджабединского и Геранбойского районов, находящихся за пределами зоны конфликта.

Представив вышеприведенные факты, доказывающие эти преступления, подробные фото и видеоматериалы, Генеральный прокурор попросил Верховного комиссара ООН по правам человека указать их в своих будущих отчетах и заявлениях, а также в рамках своих полномочий принять меры по привлечению армянского руководства к ответственности.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)