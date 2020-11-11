Участники международной конференции поздравили Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Участники онлайн-конференции "Проблемы современного мира: призыв к ненависти, террор, экстремизм, исламофобия и агрессия Армении против Азербайджана" направили письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает в среду Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент!

Как для участников Международной онлайн-конференции на тему «Проблемы современного мира: призыв к ненависти, террор, экстремизм, исламофобия и агрессия Армении против Азербайджана», организованной Управлением мусульман Кавказа 10 ноября 2020 года, для нас честь сердечно поздравить Ваше превосходительство с тройным праздником - освобождением от оккупации Шуши, Днем Государственного флага Азербайджана и великой победой в Карабахской войне. Развевающийся на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана трехцветный флаг Азербайджанской Республики - предмет гордости и достоинства для всего мусульманского мира.

Организация исламского сотрудничества (ОИС) и государства, являющиеся ее членами, всегда выражали поддержку справедливой борьбе Азербайджана, и это отношение отражено в решениях и заявлениях ОИС. Трехцветный государственный флаг независимого Азербайджана, являющегося неотъемлемой частью исламского мира, развевается на территориях, которые являются землями Азербайджана, что означает восстановление исторической справедливости и стабильности, и это безмерно нас радует как умму. Мы уверены, что из всех мечетей Карабаха, как заявил Ваше превосходительство, снова, спустя много лет, будет звучать азан, Иншаллах!

Ваше превосходительство, Ваши беспрецедентные усилия по укреплению государственной независимости Азербайджана, увеличению его экономической мощи, Ваша забота и поддержка, оказываемые возрождению национально-культурного наследия, высоко ценятся в международном сообществе как пример мудрой политики. Осуществляя миролюбивую политику, Вы на протяжении многих лет демонстрируете последовательность в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта справедливым и мирным путем, ссылаясь на международное право, решения и усилия международных организаций. Ваше превосходительство, в эти дни Вы как стойкий, авторитетный полководец, непобедимый государственный лидер, завоевавший глубокую любовь и доверие своего народа и верящий в мощь своей армии, во всех ведущих медиа с уверенностью, решимостью и политической культурой доводите до мировой общественности правду об Азербайджане и реалиях Карабаха, что является ярким примером Вашего статуса государственного деятеля глобального масштаба.

Уважаемый господин Президент, на протяжении многих лет Вы были инициатором таких глобальных идей, служащих солидарности людей, как мультикультурализм и исламская солидарность, форумов по международному сотрудничеству на почве межкультурного и межцивилизационного диалога для достижения мира и взаимопонимания на планете, саммитов мировых религиозных лидеров, а также знаменитого «Бакинского процесса».

Мировая общественность, в том числе исламский мир, высоко это ценит. Большинство участников нашей международной конференции хорошо помнят влиятельного мусульманина, великого сына Азербайджана Гейдара Алиева, достигшего политической вершины самого крупного государства мира.

Как мусульманский мир, мы гордимся не только этой великой личностью, но и последовательным, решительным лидером политической школы Гейдара Алиева, исполнившим волю своего отца и порадовавшим его душу Великой победой - Вашим превосходительством, являющимся освободителем мусульманской земли - Карабаха.

Еще раз сердечно поздравляем Ваше превосходительство и Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиеву, весь азербайджанский народ с освобождением исконной азербайджанской земли – Карабаха, колыбели культуры мусульманского мира – Шуши. Это восстановление исторической справедливости народом-победителем, который с благословения Великого Аллаха, опираясь на силы своей доблестной Армии, обрел свои земли, национально-религиозные ценности, общее исламское наследие.

Ваше превосходительство, победы за правое дело, завоеванные в качестве Верховного главнокомандующего - восстановление территориальной целостности государства – являются образцовой исторической миссией, которая служит обеспечению международного права в мире. Да упокоит Аллах души героических сынов Азербайджана, погибших при завоевании этой победы. Пусть Всемогущий Аллах ниспошлет Вашему превосходительству новых побед и успехов в деятельности, осуществляемой во имя азербайджанского народа и государства, в деле восстановления территориальной целостности, Вашим усилиям и делам, представляющим значение в мировом масштабе.

Да упокоит Великий Аллах души героических сынов Aзербайджана, ставших шехидами на пути к этой победе. Да исцелит Всевышний раненых.

Да будет Всевышний всегда с Вами, да восторжествуют Его Милость и Милосердие во благо азербайджанского народа и государства! Аминь.

С глубоким уважением,

участники Международной онлайн-конференции на тему «Проблемы современного мира: призыв к ненависти, террор, экстремизм, исламофобия и агрессия Армении против Азербайджана», состоявшейся 10 ноября 2020 года:

шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде - председатель Управления мусульман Кавказа;

Маргуб Салим Бат - специальный представитель генерального секретаря Организации исламского сотрудничества (ОИС) Ю.А. Аль-Усаймина;

Али Эрбаш - глава Управления по делам религий Турецкой Республики;

Абузар Эбрахими Торкаман - председатель Организации по культуре и исламским связям Исламской Республики Иран;

Али Мухиддин аль-Карадаги - генеральный секретарь Международного союза исламских ученых;

Мубариз Гурбанлы - председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями;

Аль-Сайид Махмуд Аль-Шариф - первый заместитель председателя парламента Арабской Республики Египет, руководитель Общества шарифов;

Салим Аль-Малик - генеральный директор Организации исламского мира по вопросам образования, науки и культуры ОИС (ICESCO);

Усманхон Алимов - председатель Управления мусульман Узбекистана, муфтий;

Мохаммад Касем Халими – министр по делам хаджа, иршада и вагфов Исламской Республики Афганистан;

Халит Эрен - генеральный директор Центра изучения исламской истории, культуры и искусства ОИС (IRCICA);

Шейх Мохаммад Мансур Ниас - советник Президента Республики Сенегал по религиозным вопросам;

Ахмед Тамим - председатель Духовного управления мусульман Украины, муфтий;

Сахибзаде Султан Ахмад Али - директор Пакистанского исламского института;

Яхья Паллавичини - президент Итальянской общины исмаилитов, имам Миланской мечети;

Юсуф Абдулрахман Нзибо - председатель-учредитель Фонда Фатимы бинт Халфан в Кении, председатель мечети Найроби;

Мустафа Алыш Хаджи - муфтий Болгарии;

Рифат Фейзич - муфтий Черногории;

Золтан Роберт Болек - председатель Венгерского исламского сообщества;

Азиз Аль-Кобаити Идриси - президент Международного академического центра суфийских и эстетических исследований в Марокко;

Алтай Абибуллаев - председатель Правления Центра развития межрелигиозного и межкультурного диалога имени Нурсултана Назарбаева;

Хамис Саид Матака - председатель Национального совета мусульман Танзании;

Максатбек Токтомушев - председатель Управления мусульман Кыргызстана, муфтий;

Сахиб Мамедов - казий Нахчыванского отделения УМК;

Буньямин Чил - полномочный представитель УМК в Турции;

Али Алиев - полномочный представитель УМК в Грузии;

Шагабитдин Керимов - полномочный представитель УМК на Северном Кавказе и в Дагестане;

Шамиль Расулов - полномочный представитель УМК в Исламской Республике Иран;

Сеймур Насиров - председатель Союза азербайджанских диаспорских организаций Египта".