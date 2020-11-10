Это большая личная победа Президента Азербайджана Ильхама Алиева - Авигдор Либерман о войне в Карабахе

Политика 10 ноября 2020 17:25 (UTC+04:00)
Это большая личная победа Президента Азербайджана Ильхама Алиева - Авигдор Либерман о войне в Карабахе

БАКУ/Trend/ - Лидеры Азербайджана и Армении при участии президента России договорились о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которые продолжались с 27 сентября. Крупномасштабный вооруженный конфликт завершился в полночь 10 ноября. Прокомментировать соглашение между воюющими сторонами "Вести" попросили бывшего министра обороны Израиля и экс-министра иностранных дел Авигдора Либермана (НДИ), передает Trend.

- Прекращение огня - хорошая новость уже сама по себе. Перестанут гибнуть солдаты, перестанут гибнуть мирные жители. Сам факт достижения такого перемирия можно только приветствовать. На земле слишком много конфликтов, слишком много вызовов, слишком много крови. И если удастся остановить конфликт в данном регионе, то это станет примером и для остальных. Это первое.

Второе: прекращение огня - большая личная победа Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Я понимаю, насколько непросто принимаются такие решения. И это, прежде всего, было именно его волевое решение. Готовность взять на себя ответственность, что говорит о характере человека, умение четко анализировать ситуацию и сделать верные выводы. Это соглашение не просто упрочило его международный статус, но и превратило в национального и регионального лидера. В данном случае можно говорить о новом этапе консолидации нации и укрепления понятия государственности.

Третье: прекращение огня - это победа всего Азербайджана, для которого карабахская проблема в последние 30 лет (с начала последнего витка противостояния) развивалась не по самому удачному сценарию. Тем внушительнее нынешнее достижение страны и ее армии. Как бы ни пытались интерпретировать заключенное соглашение, это однозначно победа Азербайджана.

Четвертое: необходимо отметить большой дипломатический успех российского президента Владимира Путина, который сумел привести стороны к соглашению.

Пятое: очень хотелось бы надеяться, что на этом будет поставлена точка в этом конфликте. И обе стороны смогут направить все усилия не на военное противостояние, связанное с потерями и огромными расходами, а укрепление экономики, создание новых рабочих мест.

Израиль в свою очередь ожидает, что новый "послевоенный" этап будет способствовать укреплению двухсторонних отношений. И надеется, что более никогда кровь не будет проливаться на этой земле.

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