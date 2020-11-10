Россия и Турция создают в Азербайджане центр по контролю за прекращением огня

Российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня создается на территории Азербайджана, не примыкающей к Карабаху.

Об этом сообщает источник в МИД России, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Роль Турции ограничивается рамками создаваемого центра по прекращению огня и не относится к миротворческой операции в Карабахе, сообщил источник.