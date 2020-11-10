Президент Ильхам Алиев: Это – наша общая победа, подтверждение турецко-азербайджанского единства

БАКУ /Trend/ - Сегодня утром я говорил с моим дорогим Братом, господином Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом по телефону, мы побеседовали и поздравили друг друга с большой победой. Одновременно состоялся обмен мнениями о дальнейшей работе. От себя и от имени всего азербайджанского народа я еще раз выразил моему дорогому Брату и всему турецкому народу глубокую признательность за эту поддержку и солидарность.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу, министром национальной обороны Хулуси Акаром и начальником Национальной разведывательной организации Хаканом Фиданом.

Глава государства сказал: "В течение всех этих 44 дней мы всегда ощущали, весь азербайджанский народ ощущал поддержку братской Турции. Картина, наблюдавшаяся вчера на турецких телеканалах уже после подписания заявления, была весьма отрадной. То есть, наши турецкие братья радовались этой Победе, как своей. Так оно и есть. Это – наша общая победа, подтверждение турецко-азербайджанского единства. Сегодня это единство, возможно, находится на самом высоком уровне в истории".

“В течение всех этих дней должностные лица Турции, члены Собрания, министры, общественные активисты, печать, широкая общественность, все наши братья оказали нам огромную поддержку.

Это придало нам дополнительные силы, преумножило наше воодушевление. Сегодня мы, конечно, очень счастливы оттого, что, наконец, спустя 30 лет освободили земли наших предков от оккупации", - сказал Президент Ильхам Алиев.