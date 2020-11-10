Президент Ильхам Алиев: Создание совместного центра контроля за прекращением огня - новый формат взаимодействия

Политика 10 ноября 2020 23:32 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Создание совместного центра контроля за прекращением огня - новый формат взаимодействия

БАКУ /Trend/ - Сегодня в ходе беседы с моим Братом мы также провели обмен мнениями о работе Турецко-Российского совместного центра контроля за прекращением огня. Считаю, что это также является очень важным шагом. Это – новый формат взаимодействия в регионе.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу, министром национальной обороны Хулуси Акаром и начальником Национальной разведывательной организации Хаканом Фиданом.

"Мы всегда хотели, чтобы Турция и Россия получили одинаковую роль в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, и сегодня добились этого. Сегодня мы и с вами поговорим о дальнейшей работе данного центра, а также будем говорить с нашими российскими коллегами с тем, чтобы центр был создан в короткое время, так как уже есть график вывода армянских вооруженных сил с наших земель. До конца этого месяца они должны покинуть все земли, земли, которые пока еще находятся под оккупацией. Так что создание данного центра в короткий срок принесет очень большую пользу. Еще раз добро пожаловать, добро пожаловать в свой родной дом", - сказал глава государства.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
МАГАТЭ подтвердило строительство Ираном завода по центрифужному обогащению урана
МАГАТЭ подтвердило строительство Ираном завода по центрифужному обогащению урана
Посол Ирана в Вене отреагировал на комментарии генерального директора МАГАТЭ по Ирану
Посол Ирана в Вене отреагировал на комментарии генерального директора МАГАТЭ по Ирану
Рябков и посол Ирана обсудили ситуацию вокруг ядерной сделки
Рябков и посол Ирана обсудили ситуацию вокруг ядерной сделки
Loading Bars
Лента новостей
Мевлют Чавушоглу: Азербайджанская армия под Вашим руководством показала силу тюркской нации Политика 10 ноября 23:40
Мевлют Чавушоглу: Мы гордимся успехами Азербайджана как на поле боя, так и в дипломатической плоскости Политика 10 ноября 23:40
Президент Ильхам Алиев: Это – наша общая победа, подтверждение турецко-азербайджанского единства Политика 10 ноября 23:39
Президент Ильхам Алиев: Создание совместного центра контроля за прекращением огня - новый формат взаимодействия Политика 10 ноября 23:32
В Британии впервые с 12 мая за сутки зафиксировано больше 500 смертей из-за COVID-19 Европа 10 ноября 23:27
Apple представила собственный процессор M1 В мире 10 ноября 23:11
ООН благодарна России за усилия по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе В мире 10 ноября 22:38
Сахиба Гафарова: Решительный лидер, победоносная армия, непоколебимое народное единство творят новую, прекрасную историю Азербайджана Политика 10 ноября 22:24
Эрдоган и Путин обсудили Нагорный Карабах Турция 10 ноября 22:01
Президент Ильхам Алиев принял министров иностранных дел и национальной обороны Турции, начальника Национального разведывательного управления (ФОТО) Политика 10 ноября 21:59
США расширили список санкций по Ирану США 10 ноября 20:58
Сухопутное сообщение с Нахчываном сулит Азербайджану обширные перспективы в будущем - военный эксперт Политика 10 ноября 19:57
Работу, которую международные организации не смогли проделать за 30 лет, Верховный Главнокомандующий выполнил за 44 дня - Мадер Мусаев Политика 10 ноября 19:50
Армения преклонила колени перед нашим государством и Верховным Главнокомандующим - Муса Гасымлы Политика 10 ноября 19:29
Этот мир - торжество правого дела, победы Азербайджана - глава парламентского комитета Политика 10 ноября 19:16
В международный суд будет сделано обращение в связи со зверствами Армении в отношении мирных граждан Азербайджана Политика 10 ноября 19:06
Освободив оккупированные земли, Азербайджан обеспечил свое законное право на суверенитет – иранский эксперт Политика 10 ноября 18:57
Правое дело Азербайджана не направлено против какого-либо народа или религии - председатель УМК Общество 10 ноября 18:49
Каждый день в наших домах ждали новостей с фронта, а сегодня моя страна празднует Победу! - Любовь Гуторова Социум 10 ноября 18:45
Отсутствие пункта о статусе Нагорного Карабаха означает разрешение конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана - Вугар Байрамов Политика 10 ноября 18:39
ОАО "Азерхалча" подписало контракт на сумму более 125 тысяч манатов Бизнес 10 ноября 18:33
Полный вывод фашистских ВС Армении с суверенной территории Азербайджана является важнейшим событием для обеспечения мира и стабильности - Питер Тейс Нагорно-карабахский конфликт 10 ноября 18:29
Объем импорта из Южной Кореи в Азербайджан увеличился Бизнес 10 ноября 18:23
В последние годы Франция заняла откровенно проигрышную проармянскую позицию - политолог Нагорно-карабахский конфликт 10 ноября 18:17
ЕБРР обнародовал отчет по инфляции и ВВП Азербайджана за 2020 год Финансы 10 ноября 18:09
По факту крушения российского вертолета Ми-24 возбуждено уголовное дело - генпрокуратура Азербайджана Политика 10 ноября 18:02
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Восстановлена территориальная целостность Азербайджанской Республики! (ВИДЕО) Политика 10 ноября 17:54
Благодаря решительной политике Верховного Главнокомандующего сегодня весь азербайджанский народ испытывает радость и гордость - Омбудсмен (ВИДЕО) Политика 10 ноября 17:43
Ко всем террористическим актам против Азербайджана были причастны спецслужбы Армении - Камиль Салимов Политика 10 ноября 17:39
Эта победа - право азербайджанского народа - Аллахшукюр Пашазаде (ФОТО) Общество 10 ноября 17:39
МИД и Минобороны Азербайджана выразили соболезнования российской стороне Политика 10 ноября 17:37
На площадке BakuNetwork азербайджанские и украинские эксперты обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию на карабахском направлении (ВИДЕО) Политика 10 ноября 17:34
Обладатели историко-культурного наследия должны вернуться на свои земли - гендиректор ИСЕСКО Политика 10 ноября 17:32
Генсек ТюркПА поздравил азербайджанский народ Политика 10 ноября 17:28
Это большая личная победа Президента Азербайджана Ильхама Алиева - Авигдор Либерман о войне в Карабахе Политика 10 ноября 17:25
В Азербайджане выявлено еще 1 346 случаев заражения коронавирусом, 598 человек вылечились Общество 10 ноября 17:25
ABAK-Az Crowe Ltd представит новые проекты в области аудита и управления Финансы 10 ноября 17:23
МВД вновь обратилось к гражданам Азербайджана в связи с соблюдением комендантского часа Общество 10 ноября 17:22
В Азербайджане празднуют победу, а в Армении – траур и беспорядки. Вот, что значит наша сила! – народный артист Сабир Мамедов Интервью 10 ноября 17:18
Азербайджанская армия, единодушно поддержанная всем народом, сражалась с самоотверженностью и добилась поставленной цели! - Герман Захарьяев (ФОТО/ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 10 ноября 17:10
Иран рад урегулированию конфликта - Хасан Роухани Политика 10 ноября 16:59
ОИС поддерживает справедливую позицию Азербайджана Политика 10 ноября 16:58
Францию сложно рассматривать как непредвзятого посредника в вопросе карабахского конфликта - политолог Нагорно-карабахский конфликт 10 ноября 16:54
Я горжусь этой победой Азербайджана - американский военный эксперт Политика 10 ноября 16:51
Цена на азербайджанскую нефть приблизилась к уровню $43 за баррель Финансы 10 ноября 16:48
Туркменистан назвал объем импортируемых из Узбекистана лекарств Бизнес 10 ноября 16:47
На Бакинской фондовой бирже состоялся аукцион по размещению облигаций Минфина Финансы 10 ноября 16:45
Трехстороннее заявление - это цена, которую Армения заплатила за слишком долгое продолжение войны - Мэтью Брайза Нагорно-карабахский конфликт 10 ноября 16:45
ПАО «КАМАЗ» обнародовало детали следующей поставки техники в Туркменистан Бизнес 10 ноября 16:41
30 лет я мечтаю вновь выпить чай с азербайджанцами в Шуше- всемирно известный фотожурналист Реза Дегати Культура 10 ноября 16:40
В Азербайджане все еще в силе ограничения, связанные с доступом к некоторым интернет-ресурсам ИКТ 10 ноября 16:38
В Азербайджане объём депозитов в нацвалюте существенно увеличился Финансы 10 ноября 16:35
В Азербайджане выросло производство табачных изделий Бизнес 10 ноября 16:33
Первые поставки газа с газового месторождения "Шах Дениз" в Европу через TAP ожидаются к концу 2020 года - ЕБРР Финансы 10 ноября 16:31
Путин отметил мужество Президента Азербайджана Ильхама Алиева в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе Политика 10 ноября 16:28
Довольно трудно рассматривать дипломатические шаги Франции как нейтральные - политический аналитик Нагорно-карабахский конфликт 10 ноября 16:28
Иран приветствует договоренность, достигнутую по карабахскому конфликту - Махмуд Ваези Политика 10 ноября 16:25
Армянских и европейских «ученых», занимавшихся археологическими раскопками на оккупированных территориях, необходимо привлечь к уголовной ответственности - НАНА Общество 10 ноября 16:17
Выступления президентов Азербайджана и России оставили позитивные впечатления у азербайджанского народа – Эльхан Алескеров (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 10 ноября 16:14
В Евросоюзе приветствовали прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе Нагорно-карабахский конфликт 10 ноября 16:12
Генпрокурор Азербайджана направил Верховному комиссару ООН официальное письмо в связи с преступлениями Армении Политика 10 ноября 15:57
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и России Политика 10 ноября 15:45
Стала известна дата проведения Гран-при "Формула-1" в Азербайджане Общество 10 ноября 15:43
В Азербайджане установится нестабильная погода Общество 10 ноября 15:25
Армения, подписав трёхстороннее заявление, признала, что Карабах – это Азербайджан - российский эксперт Нагорно-карабахский конфликт 10 ноября 15:23
Президент Ильхам Алиев: Этот пункт был включен в заявление по моему настоянию Политика 10 ноября 15:21
Президент Ильхам Алиев: До 1 декабря он уберется вон с оставшихся оккупированных земель Политика 10 ноября 15:19
Ханкенди станет одним из красивейших и самых высокоразвитых городов Азербайджана - Турал Гянджалиев Политика 10 ноября 15:15
Освобождение города Шуша ВС Азербайджана стало кульминационным моментом в ходе боев в Нагорном Карабахе - российский эксперт Нагорно-карабахский конфликт 10 ноября 15:10
Президент Ильхам Алиев: Турция официально сыграет свою роль в будущем урегулировании этого конфликта и деле соблюдения прекращения огня Политика 10 ноября 15:05
Объёмы перевалки грузов из Южной Кореи через порты Турции превысили 2,2 млн тонн Турция 10 ноября 15:01
В октябре Азербайджан ежедневно добывал более 585 тыс баррелей сырой нефти - министерство энергетики Энергетика 10 ноября 14:59
Президент Ильхам Алиев: Противоположная сторона также должна остановиться. Потому что, если она не остановится, то и мы не остановимся Политика 10 ноября 14:56
Спрос банков на валютном аукционе ЦБА полностью обеспечен Финансы 10 ноября 14:52
Турция наращивает экспорт цемента на мировые рынки Турция 10 ноября 14:43
Фонд аграрного страхования и ЗАО "Azerbaycan automobiles" подписали контракт Бизнес 10 ноября 14:41
Почтовый оператор Казахстана закупит бензин Тендеры 10 ноября 14:37
Китайско-грузинские инвесторы купили авиакомпанию Myway Airlines Бизнес 10 ноября 14:36
Туркменгаз объявляет тендер на закупку химической продукции Тендеры 10 ноября 14:35
Президент Ильхам Алиев: Мы сказали, что укажем врагу на его место, прогоним его с наших земель, и мы сделали это! Политика 10 ноября 14:35
Центробанк Азербайджана на депозитном аукционе привлёк 100 млн манатов Финансы 10 ноября 14:34
Отчет ЕБРР по проведённым в Азербайджане реформам по восстановлению экономики Финансы 10 ноября 14:32
Eni Turkmenistan Ltd объявляет тендер на предоставление услуг по перевозке Тендеры 10 ноября 14:28
ЕБРР о макроэкономических последствиях COVID-19 для Туркменистана Туркменистан 10 ноября 14:25
ЕБРР обозначил ключевые приоритеты Туркменистана на 2021 год Финансы 10 ноября 14:21
ЕБРР назвал основные риски развития экономики Азербайджана Финансы 10 ноября 14:19
Золото в Азербайджане вновь подешевело Финансы 10 ноября 14:16
Макроэкономика Азербайджана сохраняется на стабильном уровне - ЕБРР Финансы 10 ноября 14:14
Президент Ильхам Алиев: Данное заявление позволяет освободить без крови все еще находящиеся под оккупацией наши другие районы Политика 10 ноября 14:13
Экономика Азербайджана начинает стремительно восстанавливаться - ЕБРР Финансы 10 ноября 14:11
В Туркменистане наблюдается устойчивый прогресс в продвижении программы цифровизации - ЕБРР Бизнес 10 ноября 14:06
Президент Ильхам Алиев об отказе Пашиняна участвовать в видеоконференции: Каждый человек даже в самой тяжелой, самой критической для него и его страны ситуации должен уважать себя Политика 10 ноября 14:05
Анкара поддержит Баку в процессе возвращения всех оккупированных земель- минобороны Турции Турция 10 ноября 13:56
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - достойный сын великого Гейдара Алиева – Зарифа Салахова Социум 10 ноября 13:55
Вице-президент Турции приветствовал соглашение по Карабаху Нагорно-карабахский конфликт 10 ноября 13:53
Президент Ильхам Алиев: В эти дни я увидел, что в национальных вопросах мы все можем сплотиться Политика 10 ноября 13:51
Армения никогда не забудет сокрушительный удар азербайджанской армии - Родион Исмаилов Интервью 10 ноября 13:48
Президент Ильхам Алиев: Что случилось, Пашинян? Политика 10 ноября 13:42
Президент Ильхам Алиев: В эти дни мы увидели единство азербайджанского народа Политика 10 ноября 13:34
Президент Ильхам Алиев: Одна из причин подписания заявления связана с освобождением Шуши от оккупации Политика 10 ноября 13:22
Все новости