Президент Ильхам Алиев: Создание совместного центра контроля за прекращением огня - новый формат взаимодействия

БАКУ /Trend/ - Сегодня в ходе беседы с моим Братом мы также провели обмен мнениями о работе Турецко-Российского совместного центра контроля за прекращением огня. Считаю, что это также является очень важным шагом. Это – новый формат взаимодействия в регионе.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу, министром национальной обороны Хулуси Акаром и начальником Национальной разведывательной организации Хаканом Фиданом.

"Мы всегда хотели, чтобы Турция и Россия получили одинаковую роль в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, и сегодня добились этого. Сегодня мы и с вами поговорим о дальнейшей работе данного центра, а также будем говорить с нашими российскими коллегами с тем, чтобы центр был создан в короткое время, так как уже есть график вывода армянских вооруженных сил с наших земель. До конца этого месяца они должны покинуть все земли, земли, которые пока еще находятся под оккупацией. Так что создание данного центра в короткий срок принесет очень большую пользу. Еще раз добро пожаловать, добро пожаловать в свой родной дом", - сказал глава государства.