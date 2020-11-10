Мевлют Чавушоглу: Мы гордимся успехами Азербайджана как на поле боя, так и в дипломатической плоскости

БАКУ /Trend/ - Мы гордимся Вашими успехами как на поле боя, так и в дипломатической плоскости. Турция во главе с нашим уважаемым Президентом всегда говорит, что мы находимся рядом с Азербайджаном как на поле боя, так и за столом переговоров.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи во вторник с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"В следующем процессе, как вы сказали, мы обсудим и оценим шаги, которые мы предпримем, включая создание совместного центра управления. Вместе с коллегами мы выполним необходимую работу в соответствии с вашими указаниями и задачами. С этой целью мы пришли встретить вас сегодня, чтобы получить ваши задания", - сказал Чавушоглу.

Еще раз поздравив Президента Азербайджана, министр иностранных дел Турции добавил: "Сегодня утром мы включили телевизор и увидели, что люди в Азербайджане вышли на улицы, такую же радость переживал и наш народ в Турции. Благодарим и за это".