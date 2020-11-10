Сахиба Гафарова: Решительный лидер, победоносная армия, непоколебимое народное единство творят новую, прекрасную историю Азербайджана

Политика 10 ноября 2020 22:24 (UTC+04:00)
Сахиба Гафарова: Решительный лидер, победоносная армия, непоколебимое народное единство творят новую, прекрасную историю Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В истории Азербайджана много славных событий, в которых наш народ черпает чувство гордости. Но сегодняшние победы азербайджанской армии, одержанные под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, и освобождение наших земель от оккупации имеют особое значение в истории нашей государственности. Любой гражданин Азербайджана счастлив тем, что он свидетель момента славы, что он живёт в исторические дни.

Как сообщает Trend, эти мысли изложены в статье председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой.

В статье говорится следующее: «Да, сегодня положен конец 30-летней тоске азербайджанского народа. Все эти 30 лет азербайджанский народ трудился упорно, терпеливо и неустанно, укреплял своё государство в ожидании наступления этого исторического момента, этой прекрасной вести. Ни международная несправедливость, ни страдания не поколебали веру народа в победу, и не дрогнула воля людей, государства и лидера Азербайджана. С каждым днём всё более укреплял своё единство и всё сильнее сплачивался народ наш вокруг своего лидера и верховного главнокомандующего, заявившего: «Азербайджан никогда не смирится с нарушением своей территориальной целостности и не позволит создать второе армянское государство на своих землях. Территориальная целостность нашей страны должна быть полностью восстановлена, а азербайджанцы должны вернуться в свои исконно родные края». Выражение «Карабах – Азербайджан!» стало девизом нашей национальной борьбы. Это единство вернуло нас в Карабах!»

В статье говорится, что после учинённой Арменией 27-го сентября провокации на линии фронта последовали контратаки нашей славной Армии, давшие начало Отечественной войне азербайджанского народа и государства. В этой справедливой войне в результате продемонстрированного нашей армией на поле боя героизма до сегодняшнего дня освобождены от оккупации почти 300 населённых пунктов, включая города Физули, Джабраил, Зангелан и Губадлы, посёлки Гадрут, Суговушан и иные, и, наконец, два дня назад, древний город Шуша. Отвага и высокая боеспособность Азербайджанской Армии, а также проведённые ею операции начертаны в военной истории золотыми письменами. Вооружённые силы Армении понесли тяжёлые потери, их сопротивление было сломлено сокрушительными ударами славной Азербайджанской Армии, которую целенаправленно развивали, чью материально-техническую базу усиливали все прошедшие годы, в ходе которых она превратилась в одну из сильнейших в мире. Страна-оккупант осознала уже свою неспособность выстоять перед славной Азербайджанской Армией, узрела собственный крах и пала на колени!

«Должна отметить, что в дни победного марша Азербайджанской Армии по полям сражений Президент Ильхам Алиев заставил мир услышать правый глас Азербайджана и решительно защищал справедливую позицию страны, опиравшуюся, к тому же, на руководящие принципы и нормы международного права. Он сделал это в своих интервью международным средствам массовой информации и во время телефонных бесед с лидерами многих стран. Весь мир узнал правду именно что из самого надёжного источника – он узнал её от главы азербайджанского государства. Благодаря его решительности Азербайджан разгромил лживую пропаганду и грязную кампанию «чёрного пиара» страны-оккупанта и армянской диаспоры. «Я ощущал народную поддержку, я видел веру народа. Ничто не могло бы остановить меня», - заявил высокоуважаемый Президент Ильхам Алиев, чьи дипломатическое искусство, несгибаемая воля и блестящее лидерство обеспечили нам также замечательные дипломатические победы. То, что наш народ собрался в один кулак вокруг своего лидера, обрекло врага на поражение на всех фронтах, а Азербайджан показал свою силу во всех возможных плоскостях. Дела, сделанные в стране в последние годы под руководством многоуважаемого Президента Ильхама Алиева, реализованные тогда же многосторонние реформы, стоящее на прочной основе единство народа с государством, выстроенные на положительной основе политические отношения и обеспечение солидарности, а также усиление международных позиций Азербайджана – все эти выдающиеся достижения стоят в ряду важнейших условий, обеспечивших Победу», подчёркивает в своей статье Сагиба Гафарова.

Она пишет далее, что, наконец, 10-го ноября президент Азербайджанской Республики, премьер-министр Республики Армения и президент Российской Федерации подписали совместное заявление. Следует отметить без обиняков, что это заявление означает триумф азербайджанского государства и фактическую капитуляцию государства армянского. Замечательные победы, добытые Азербайджанской Армией на поле боя, железный кулак Азербайджанского Лидера, Армии и Народа заставили Армению подписать это заявление.

Историческое значение этого заявления очень велико. В первую очередь, им прекращается оккупация, длившаяся почти 30 лет. Оно позволяет вернуть без пролития крови наши всё ещё оккупированные районы – Агдамский, Лачинский и Кельбаджарский. В то же время, этим документом устанавливается связь Нахчыванской Автономной Республики с остальной частью Азербайджана. Территориальная целостность Азербайджана восстанавливается полностью, а азербайджанцы возвращаются в родные земли, к своим очагам. Вот оно, счастье Победы, Триумфа! Говоря словами многоуважаемого Президента Ильхама Алиева, «Я счастлив, что мы возвращаемся на свою Родину, в наш родной Карабах, в венец нашего Карабаха – Шушу, и что мы пребудем на этих землях вечно! Отныне, никто не сможет заставить нас покинуть их!»

Спикер также пишет: «Азербайджанское Государство одержало эту победу и на поле боя, и в политической плоскости, восторжествовало благодаря силе нашего Лидера и Армии, и нерушимому единству нашего народа. Отвага и самоотверженность наших героев-солдат дали нам освободить свои земли от оккупации. Да будет земля пухом нашим шахидам, защитившим нашу землю своею кровью и жизнями, вечно будут они жить в наших сердцах. Я желаю исцеления всем нашим раненым военнослужащим.

Итак, наша историческая победа и освобождение наших земель также вернули народу Азербайджана веру в себя, и ещё более укрепили уверенность народа в своём лидере и его силе. Каждый азербайджанец, в какой бы точке мира он ни был и где бы он ни жил, обоснованно гордится своим государством и его победами, и горд тем, что он – азербайджанец. Нам это счастье и эту гордость дали Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев и доблестная Азербайджанская Армия. Эта война продемонстрировала всему миру силу народа, лидера и славной армии Азербайджана. Решительный лидер, победоносная армия, непоколебимое народное единство творят новую, прекрасную историю Азербайджана.

Слава Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву! Слава могучей Азербайджанской Армии!

Карабах – это Азербайджан! Да здравствует Азербайджан!»

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Антикризисный план: как спасать гостиничный бизнес – отельер международного класса Анар Агаев (ФОТО)
Антикризисный план: как спасать гостиничный бизнес – отельер международного класса Анар Агаев (ФОТО)
Бибиэйбат расцвел и колоритно &quot;нарядился&quot; – ФОТОРЕПОРТАЖ
Бибиэйбат расцвел и колоритно "нарядился" – ФОТОРЕПОРТАЖ
Модные туристические направления (ФОТО)
Модные туристические направления (ФОТО)
Loading Bars
Лента новостей
Сахиба Гафарова: Решительный лидер, победоносная армия, непоколебимое народное единство творят новую, прекрасную историю Азербайджана Политика 22:24
Эрдоган и Путин обсудили Нагорный Карабах Турция 22:01
Президент Ильхам Алиев принял министров иностранных дел и национальной обороны Турции, начальника Национального разведывательного управления (ФОТО) Политика 21:59
США расширили список санкций по Ирану США 20:58
Сухопутное сообщение с Нахчываном сулит Азербайджану обширные перспективы в будущем - военный эксперт Политика 19:57
Работу, которую международные организации не смогли проделать за 30 лет, Верховный Главнокомандующий выполнил за 44 дня - Мадер Мусаев Политика 19:50
Армения преклонила колени перед нашим государством и Верховным Главнокомандующим - Муса Гасымлы Политика 19:29
Этот мир - торжество правого дела, победы Азербайджана - глава парламентского комитета Политика 19:16
В международный суд будет сделано обращение в связи со зверствами Армении в отношении мирных граждан Азербайджана Политика 19:06
Освободив оккупированные земли, Азербайджан обеспечил свое законное право на суверенитет – иранский эксперт Политика 18:57
Правое дело Азербайджана не направлено против какого-либо народа или религии - председатель УМК Общество 18:49
Каждый день в наших домах ждали новостей с фронта, а сегодня моя страна празднует Победу! - Любовь Гуторова Социум 18:45
Отсутствие пункта о статусе Нагорного Карабаха означает разрешение конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана - Вугар Байрамов Политика 18:39
ОАО "Азерхалча" подписало контракт на сумму более 125 тысяч манатов Бизнес 18:33
Полный вывод фашистских ВС Армении с суверенной территории Азербайджана является важнейшим событием для обеспечения мира и стабильности - Питер Тейс Нагорно-карабахский конфликт 18:29
Объем импорта из Южной Кореи в Азербайджан увеличился Бизнес 18:23
В последние годы Франция заняла откровенно проигрышную проармянскую позицию - политолог Нагорно-карабахский конфликт 18:17
ЕБРР обнародовал отчет по инфляции и ВВП Азербайджана за 2020 год Финансы 18:09
По факту крушения российского вертолета Ми-24 возбуждено уголовное дело - генпрокуратура Азербайджана Политика 18:02
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Восстановлена территориальная целостность Азербайджанской Республики! (ВИДЕО) Политика 17:54
Благодаря решительной политике Верховного Главнокомандующего сегодня весь азербайджанский народ испытывает радость и гордость - Омбудсмен (ВИДЕО) Политика 17:43
Ко всем террористическим актам против Азербайджана были причастны спецслужбы Армении - Камиль Салимов Политика 17:39
Эта победа - право азербайджанского народа - Аллахшукюр Пашазаде (ФОТО) Общество 17:39
МИД и Минобороны Азербайджана выразили соболезнования российской стороне Политика 17:37
На площадке BakuNetwork азербайджанские и украинские эксперты обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию на карабахском направлении (ВИДЕО) Политика 17:34
Обладатели историко-культурного наследия должны вернуться на свои земли - гендиректор ИСЕСКО Политика 17:32
Генсек ТюркПА поздравил азербайджанский народ Политика 17:28
Это большая личная победа Президента Азербайджана Ильхама Алиева - Авигдор Либерман о войне в Карабахе Политика 17:25
В Азербайджане выявлено еще 1 346 случаев заражения коронавирусом, 598 человек вылечились Общество 17:25
ABAK-Az Crowe Ltd представит новые проекты в области аудита и управления Финансы 17:23
МВД вновь обратилось к гражданам Азербайджана в связи с соблюдением комендантского часа Общество 17:22
В Азербайджане празднуют победу, а в Армении – траур и беспорядки. Вот, что значит наша сила! – народный артист Сабир Мамедов Интервью 17:18
Азербайджанская армия, единодушно поддержанная всем народом, сражалась с самоотверженностью и добилась поставленной цели! - Герман Захарьяев (ФОТО/ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 17:10
Иран рад урегулированию конфликта - Хасан Роухани Политика 16:59
ОИС поддерживает справедливую позицию Азербайджана Политика 16:58
Францию сложно рассматривать как непредвзятого посредника в вопросе карабахского конфликта - политолог Нагорно-карабахский конфликт 16:54
Я горжусь этой победой Азербайджана - американский военный эксперт Политика 16:51
Цена на азербайджанскую нефть приблизилась к уровню $43 за баррель Финансы 16:48
Туркменистан назвал объем импортируемых из Узбекистана лекарств Бизнес 16:47
На Бакинской фондовой бирже состоялся аукцион по размещению облигаций Минфина Финансы 16:45
Трехстороннее заявление - это цена, которую Армения заплатила за слишком долгое продолжение войны - Мэтью Брайза Нагорно-карабахский конфликт 16:45
ПАО «КАМАЗ» обнародовало детали следующей поставки техники в Туркменистан Бизнес 16:41
30 лет я мечтаю вновь выпить чай с азербайджанцами в Шуше- всемирно известный фотожурналист Реза Дегати Культура 16:40
В Азербайджане все еще в силе ограничения, связанные с доступом к некоторым интернет-ресурсам ИКТ 16:38
В Азербайджане объём депозитов в нацвалюте существенно увеличился Финансы 16:35
В Азербайджане выросло производство табачных изделий Бизнес 16:33
Первые поставки газа с газового месторождения "Шах Дениз" в Европу через TAP ожидаются к концу 2020 года - ЕБРР Финансы 16:31
Путин отметил мужество Президента Азербайджана Ильхама Алиева в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе Политика 16:28
Довольно трудно рассматривать дипломатические шаги Франции как нейтральные - политический аналитик Нагорно-карабахский конфликт 16:28
Иран приветствует договоренность, достигнутую по карабахскому конфликту - Махмуд Ваези Политика 16:25
Армянских и европейских «ученых», занимавшихся археологическими раскопками на оккупированных территориях, необходимо привлечь к уголовной ответственности - НАНА Общество 16:17
Выступления президентов Азербайджана и России оставили позитивные впечатления у азербайджанского народа – Эльхан Алескеров (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 16:14
В Евросоюзе приветствовали прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе Нагорно-карабахский конфликт 16:12
Генпрокурор Азербайджана направил Верховному комиссару ООН официальное письмо в связи с преступлениями Армении Политика 15:57
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и России Политика 15:45
Стала известна дата проведения Гран-при "Формула-1" в Азербайджане Общество 15:43
В Азербайджане установится нестабильная погода Общество 15:25
Армения, подписав трёхстороннее заявление, признала, что Карабах – это Азербайджан - российский эксперт Нагорно-карабахский конфликт 15:23
Президент Ильхам Алиев: Этот пункт был включен в заявление по моему настоянию Политика 15:21
Президент Ильхам Алиев: До 1 декабря он уберется вон с оставшихся оккупированных земель Политика 15:19
Ханкенди станет одним из красивейших и самых высокоразвитых городов Азербайджана - Турал Гянджалиев Политика 15:15
Освобождение города Шуша ВС Азербайджана стало кульминационным моментом в ходе боев в Нагорном Карабахе - российский эксперт Нагорно-карабахский конфликт 15:10
Президент Ильхам Алиев: Турция официально сыграет свою роль в будущем урегулировании этого конфликта и деле соблюдения прекращения огня Политика 15:05
Объёмы перевалки грузов из Южной Кореи через порты Турции превысили 2,2 млн тонн Турция 15:01
В октябре Азербайджан ежедневно добывал более 585 тыс баррелей сырой нефти - министерство энергетики Энергетика 14:59
Президент Ильхам Алиев: Противоположная сторона также должна остановиться. Потому что, если она не остановится, то и мы не остановимся Политика 14:56
Спрос банков на валютном аукционе ЦБА полностью обеспечен Финансы 14:52
Турция наращивает экспорт цемента на мировые рынки Турция 14:43
Фонд аграрного страхования и ЗАО "Azerbaycan automobiles" подписали контракт Бизнес 14:41
Почтовый оператор Казахстана закупит бензин Тендеры 14:37
Китайско-грузинские инвесторы купили авиакомпанию Myway Airlines Бизнес 14:36
Туркменгаз объявляет тендер на закупку химической продукции Тендеры 14:35
Президент Ильхам Алиев: Мы сказали, что укажем врагу на его место, прогоним его с наших земель, и мы сделали это! Политика 14:35
Центробанк Азербайджана на депозитном аукционе привлёк 100 млн манатов Финансы 14:34
Отчет ЕБРР по проведённым в Азербайджане реформам по восстановлению экономики Финансы 14:32
Eni Turkmenistan Ltd объявляет тендер на предоставление услуг по перевозке Тендеры 14:28
ЕБРР о макроэкономических последствиях COVID-19 для Туркменистана Туркменистан 14:25
ЕБРР обозначил ключевые приоритеты Туркменистана на 2021 год Финансы 14:21
ЕБРР назвал основные риски развития экономики Азербайджана Финансы 14:19
Золото в Азербайджане вновь подешевело Финансы 14:16
Макроэкономика Азербайджана сохраняется на стабильном уровне - ЕБРР Финансы 14:14
Президент Ильхам Алиев: Данное заявление позволяет освободить без крови все еще находящиеся под оккупацией наши другие районы Политика 14:13
Экономика Азербайджана начинает стремительно восстанавливаться - ЕБРР Финансы 14:11
В Туркменистане наблюдается устойчивый прогресс в продвижении программы цифровизации - ЕБРР Бизнес 14:06
Президент Ильхам Алиев об отказе Пашиняна участвовать в видеоконференции: Каждый человек даже в самой тяжелой, самой критической для него и его страны ситуации должен уважать себя Политика 14:05
Анкара поддержит Баку в процессе возвращения всех оккупированных земель- минобороны Турции Турция 13:56
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - достойный сын великого Гейдара Алиева – Зарифа Салахова Социум 13:55
Вице-президент Турции приветствовал соглашение по Карабаху Нагорно-карабахский конфликт 13:53
Президент Ильхам Алиев: В эти дни я увидел, что в национальных вопросах мы все можем сплотиться Политика 13:51
Армения никогда не забудет сокрушительный удар азербайджанской армии - Родион Исмаилов Интервью 13:48
Президент Ильхам Алиев: Что случилось, Пашинян? Политика 13:42
Президент Ильхам Алиев: В эти дни мы увидели единство азербайджанского народа Политика 13:34
Президент Ильхам Алиев: Одна из причин подписания заявления связана с освобождением Шуши от оккупации Политика 13:22
Азербайджан победил, и пусть это станет уроком для Армении - Чавушоглу Турция 13:17
Президент Ильхам Алиев: Пашинян вынужден подписать это заявление Политика 13:13
Обнародованы детали заявления Президента Азербайджана, премьер-министра Армении и Президента России Политика 12:56
На улицах Баку массовое шествие в честь победы Азербайджана над Арменией (ВИДЕО, ФОТО) Социум 12:50
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Турции Политика 12:46
Президент Ильхам Алиев: Победы Азербайджана вынудили Армению к тому, что Агдамский, Лачинский, Кельбаджарский районы возвращаются нам политическим путем Политика 12:43
Горькая страница истории закрыта, Азербайджан одержал победу - Мустафа Шентоп Политика 12:34
Все новости