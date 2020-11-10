Сахиба Гафарова: Решительный лидер, победоносная армия, непоколебимое народное единство творят новую, прекрасную историю Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В истории Азербайджана много славных событий, в которых наш народ черпает чувство гордости. Но сегодняшние победы азербайджанской армии, одержанные под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, и освобождение наших земель от оккупации имеют особое значение в истории нашей государственности. Любой гражданин Азербайджана счастлив тем, что он свидетель момента славы, что он живёт в исторические дни.

Как сообщает Trend, эти мысли изложены в статье председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой.

В статье говорится следующее: «Да, сегодня положен конец 30-летней тоске азербайджанского народа. Все эти 30 лет азербайджанский народ трудился упорно, терпеливо и неустанно, укреплял своё государство в ожидании наступления этого исторического момента, этой прекрасной вести. Ни международная несправедливость, ни страдания не поколебали веру народа в победу, и не дрогнула воля людей, государства и лидера Азербайджана. С каждым днём всё более укреплял своё единство и всё сильнее сплачивался народ наш вокруг своего лидера и верховного главнокомандующего, заявившего: «Азербайджан никогда не смирится с нарушением своей территориальной целостности и не позволит создать второе армянское государство на своих землях. Территориальная целостность нашей страны должна быть полностью восстановлена, а азербайджанцы должны вернуться в свои исконно родные края». Выражение «Карабах – Азербайджан!» стало девизом нашей национальной борьбы. Это единство вернуло нас в Карабах!»

В статье говорится, что после учинённой Арменией 27-го сентября провокации на линии фронта последовали контратаки нашей славной Армии, давшие начало Отечественной войне азербайджанского народа и государства. В этой справедливой войне в результате продемонстрированного нашей армией на поле боя героизма до сегодняшнего дня освобождены от оккупации почти 300 населённых пунктов, включая города Физули, Джабраил, Зангелан и Губадлы, посёлки Гадрут, Суговушан и иные, и, наконец, два дня назад, древний город Шуша. Отвага и высокая боеспособность Азербайджанской Армии, а также проведённые ею операции начертаны в военной истории золотыми письменами. Вооружённые силы Армении понесли тяжёлые потери, их сопротивление было сломлено сокрушительными ударами славной Азербайджанской Армии, которую целенаправленно развивали, чью материально-техническую базу усиливали все прошедшие годы, в ходе которых она превратилась в одну из сильнейших в мире. Страна-оккупант осознала уже свою неспособность выстоять перед славной Азербайджанской Армией, узрела собственный крах и пала на колени!

«Должна отметить, что в дни победного марша Азербайджанской Армии по полям сражений Президент Ильхам Алиев заставил мир услышать правый глас Азербайджана и решительно защищал справедливую позицию страны, опиравшуюся, к тому же, на руководящие принципы и нормы международного права. Он сделал это в своих интервью международным средствам массовой информации и во время телефонных бесед с лидерами многих стран. Весь мир узнал правду именно что из самого надёжного источника – он узнал её от главы азербайджанского государства. Благодаря его решительности Азербайджан разгромил лживую пропаганду и грязную кампанию «чёрного пиара» страны-оккупанта и армянской диаспоры. «Я ощущал народную поддержку, я видел веру народа. Ничто не могло бы остановить меня», - заявил высокоуважаемый Президент Ильхам Алиев, чьи дипломатическое искусство, несгибаемая воля и блестящее лидерство обеспечили нам также замечательные дипломатические победы. То, что наш народ собрался в один кулак вокруг своего лидера, обрекло врага на поражение на всех фронтах, а Азербайджан показал свою силу во всех возможных плоскостях. Дела, сделанные в стране в последние годы под руководством многоуважаемого Президента Ильхама Алиева, реализованные тогда же многосторонние реформы, стоящее на прочной основе единство народа с государством, выстроенные на положительной основе политические отношения и обеспечение солидарности, а также усиление международных позиций Азербайджана – все эти выдающиеся достижения стоят в ряду важнейших условий, обеспечивших Победу», подчёркивает в своей статье Сагиба Гафарова.

Она пишет далее, что, наконец, 10-го ноября президент Азербайджанской Республики, премьер-министр Республики Армения и президент Российской Федерации подписали совместное заявление. Следует отметить без обиняков, что это заявление означает триумф азербайджанского государства и фактическую капитуляцию государства армянского. Замечательные победы, добытые Азербайджанской Армией на поле боя, железный кулак Азербайджанского Лидера, Армии и Народа заставили Армению подписать это заявление.

Историческое значение этого заявления очень велико. В первую очередь, им прекращается оккупация, длившаяся почти 30 лет. Оно позволяет вернуть без пролития крови наши всё ещё оккупированные районы – Агдамский, Лачинский и Кельбаджарский. В то же время, этим документом устанавливается связь Нахчыванской Автономной Республики с остальной частью Азербайджана. Территориальная целостность Азербайджана восстанавливается полностью, а азербайджанцы возвращаются в родные земли, к своим очагам. Вот оно, счастье Победы, Триумфа! Говоря словами многоуважаемого Президента Ильхама Алиева, «Я счастлив, что мы возвращаемся на свою Родину, в наш родной Карабах, в венец нашего Карабаха – Шушу, и что мы пребудем на этих землях вечно! Отныне, никто не сможет заставить нас покинуть их!»

Спикер также пишет: «Азербайджанское Государство одержало эту победу и на поле боя, и в политической плоскости, восторжествовало благодаря силе нашего Лидера и Армии, и нерушимому единству нашего народа. Отвага и самоотверженность наших героев-солдат дали нам освободить свои земли от оккупации. Да будет земля пухом нашим шахидам, защитившим нашу землю своею кровью и жизнями, вечно будут они жить в наших сердцах. Я желаю исцеления всем нашим раненым военнослужащим.

Итак, наша историческая победа и освобождение наших земель также вернули народу Азербайджана веру в себя, и ещё более укрепили уверенность народа в своём лидере и его силе. Каждый азербайджанец, в какой бы точке мира он ни был и где бы он ни жил, обоснованно гордится своим государством и его победами, и горд тем, что он – азербайджанец. Нам это счастье и эту гордость дали Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев и доблестная Азербайджанская Армия. Эта война продемонстрировала всему миру силу народа, лидера и славной армии Азербайджана. Решительный лидер, победоносная армия, непоколебимое народное единство творят новую, прекрасную историю Азербайджана.

Слава Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву! Слава могучей Азербайджанской Армии!

Карабах – это Азербайджан! Да здравствует Азербайджан!»