Президент Ильхам Алиев принял министров иностранных дел и национальной обороны Турции, начальника Национального разведывательного управления (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - 10 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу, министра национальной обороны Хулуси Акара и начальника Национальной разведывательной организации Хакана Фидана.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев, приветствуя гостей, сказал:

-Дорогие друзья, уважаемые гости, это – моя первая встреча после Победы, естественно, встреча с братьями. Сегодня утром я говорил с моим дорогим Братом, господином Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом по телефону, мы побеседовали и поздравили друг друга с большой победой. Одновременно состоялся обмен мнениями о дальнейшей работе. От себя и от имени всего азербайджанского народа я еще раз выразил моему дорогому Брату и всему турецкому народу глубокую признательность за эту поддержку и солидарность. В течение всех этих 44 дней мы всегда ощущали, весь азербайджанский народ ощущал поддержку братской Турции. Картина, наблюдавшаяся вчера на турецких телеканалах уже после подписания заявления, была весьма отрадной. То есть, наши турецкие братья радовались этой Победе, как своей. Так оно и есть. Это – наша общая победа, подтверждение турецко-азербайджанского единства. Сегодня это единство, возможно, находится на самом высоком уровне в истории. В течение всех этих дней должностные лица Турции, члены Собрания, министры, общественные активисты, печать, широкая общественность, все наши братья оказали нам огромную поддержку. Это придало нам дополнительные силы, преумножило наше воодушевление. Сегодня мы, конечно, очень счастливы оттого, что, наконец, спустя 30 лет освободили земли наших предков от оккупации.

Сегодня в ходе беседы с моим Братом мы также провели обмен мнениями о работе Турецко-Российского совместного центра контроля за прекращением огня. Считаю, что это также является очень важным шагом. Это – новый формат взаимодействия в регионе. Мы всегда хотели, чтобы Турция и Россия получили одинаковую роль в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, и сегодня добились этого. Сегодня мы и с вами поговорим о дальнейшей работе данного центра, а также будем говорить с нашими российскими коллегами с тем, чтобы центр был создан в короткое время, так как уже есть график вывода армянских вооруженных сил с наших земель. До конца этого месяца они должны покинуть все земли, земли, которые пока еще находятся под оккупацией. Так что создание данного центра в короткий срок принесет очень большую пользу. Еще раз добро пожаловать, добро пожаловать в свой родной дом.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал:

-Большое спасибо, господин Президент. Мы тоже очень рады вновь находиться в своем родном доме. Благодарим Вас за то, что приняли нас.

Сегодня Вы говорили по телефону с Вашим братом, Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Но перед посадкой в самолет он вновь позвонил мне и еще раз просил передать Вам приветствия и поздравления.

Мы тоже еще раз поздравляем Вас с победой, - Ваша победа – это наша победа, - с этой большой победой. Героическая Азербайджанская армия под Вашим руководством, руководством Верховного главнокомандующего продемонстрировала друзьям и врагам все, на что способна, а также показала силу тюркской нации.

В данном процессе братский Азербайджан под Вашим руководством показал свое присутствие как на поле боя, так и за столом переговоров. Несмотря на победы на поле боя, Вы проявили качества настоящего лидера и для урегулирования данного конфликта мирным путем, путем прекращения огня. Но, к сожалению, Армения не воспользовалась этими возможностями. Надеюсь, что на сей раз они извлекут урок. Наряду с победами на поле боя остальные азербайджанские земли в короткий срок по графику, иншаллах, вновь будут возвращены Азербайджану.

Мы гордимся Вашими успехами как на поле боя, так и в дипломатической плоскости. Турция во главе с нашим уважаемым Президентом всегда говорит, что мы находимся рядом с Азербайджаном как на поле боя, так и за столом переговоров.

В последующем процессе, как Вы сказали, мы вместе будем обсуждать, оценивать предстоящие действия, включая создание совместного центра контроля.

В соответствии с Вашими указаниями и поручениями мы тоже вместе с коллегами примем необходимые меры. С этой целью мы пришли сегодня на Ваш прием, чтобы услышать Ваши поручения.

Еще раз поздравляем. Сегодня утром мы включили телевизор и увидели, что люди в Азербайджане вышли на улицы, такую же радость переживал и наш народ в Турции. Благодарим и за это.

Президент Ильхам Алиев:

-Большое спасибо, благодарю.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия главы Турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана, просил передать и его приветствия Президенту Турции.