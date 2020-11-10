Мевлют Чавушоглу: Азербайджанская армия под Вашим руководством показала силу тюркской нации

БАКУ /Trend/ - Сегодня Вы говорили по телефону с Вашим братом, Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Но перед посадкой в самолет он вновь позвонил мне и еще раз просил передать Вам приветствия и поздравления.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи во вторник с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Еще раз поздравив главу государства с победой, Мевлют Чавушоглу сказал: "Ваша победа – это наша победа, - с этой большой победой. Героическая Азербайджанская армия под Вашим руководством, руководством Верховного главнокомандующего продемонстрировала друзьям и врагам все, на что способна, а также показала силу тюркской нации. В данном процессе братский Азербайджан под Вашим руководством показал свое присутствие как на поле боя, так и за столом переговоров. Несмотря на победы на поле боя, Вы проявили качества настоящего лидера и для урегулирования данного конфликта мирным путем, путем прекращения огня".

Министр подчеркнул, что наряду с победами на поле боя остальные азербайджанские земли в короткий срок по графику, иншаллах, вновь будут возвращены Азербайджану.