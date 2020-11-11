Шехиды ценой своих жизней разрушили геополитические игры против Азербайджана - Хикмет Гаджиев

Политика 11 ноября 2020 09:27 (UTC+04:00)
Шехиды ценой своих жизней разрушили геополитические игры против Азербайджана - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Шехиды ценой своих жизней разрушили геополитические игры, посредством которых Азербайджану годами пытались навязать статус-кво, основанный на оккупации по принципу "fait accompli" (свершившийся факт).

Как сообщает в среду Trend, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Да смилуется Аллах над душами наших шехидов. Ценой своих жизней они разрушили геополитические игры, посредством которых Азербайджану годами пытались навязать статус-кво, основанный на оккупации по принципу "fait accompli". Наши земли освобождены от оккупации. Шуша, сердце Карабаха, освобождена", - пишет он.

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