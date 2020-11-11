Франция пытается быть больше армянской, чем сами армяне – Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Франция пытается быть больше армянской, чем сами армяне.

Об этом сказал помощник Президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в среду Trend.

«Официальные лица Франции вразрез с ее мандатом как сопредседателя Минской группы ОБСЕ озвучивают односторонние, предвзятые и необъективные обращения. При том, что Франция в соответствии со своим мандатом должна выступать как нейтральная сторона, она открыто проводит проармянскую политику и совершенно необоснованно выдвигает обвинения против Азербайджана. Франция никакой роли в принятии совместной декларации президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении не сыграла. Видимо, Франция демонстрирует ревность в связи с ролью России в этом вопросе. Подписание этого документа премьер-министром Армении уже само за себя говорит. Франция пытается быть больше армянской, чем сами армяне. У Франции нет полномочий говорить от имени сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - сказал он.