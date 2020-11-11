Франция открыто проводит проармянскую политику – Хикмет Гаджиев (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Франция пытается быть больше армянской, чем сами армяне.

Об этом сказал помощник Президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в среду Trend.

Он отметил, что официальные лица Франции вразрез с ее мандатом как сопредседателя Минской группы ОБСЕ озвучивают односторонние, предвзятые и необъективные обращения.

"При том, что Франция в соответствии со своим мандатом должна выступать как нейтральная сторона, она открыто проводит проармянскую политику и совершенно необоснованно выдвигает обвинения против Азербайджана. Франция никакой роли в принятии совместной декларации президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении не сыграла. Видимо, Франция испытывает ревность в связи с ролью России в этом вопросе. Подписание этого документа премьер-министром Армении уже само за себя говорит. Франция пытается быть больше армянской, чем сами армяне. У нее нет полномочий говорить от имени сопредседателей Минской группы ОБСЕ. При том, что Франция как сопредседатель Минской группы ОБСЕ не предприняла каких-либо шагов для прекращения агрессии Армении против Азербайджана и выполнения резолюций СБ ООН, она теперь демонстрирует рвение в одностороннем порядке. Интересно, волновало ли Францию за прошедшие 30 лет возвращение на родные земли азербайджанских вынужденных переселенцев? Однако при этом Францию беспокоит освобождение азербайджанских земель от оккупации и обеспечение верховенства международного права. В заключение хотел бы напомнить официальным структурам Франции, что освобожденный от оккупации исторический азербайджанский город, занимающий особое место в сердцах азербайджанцев, называется не «Шуши», а «Шуша».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)