Представитель Верховного лидера Ирана поздравил Азербайджан с освобождением оккупированных земель

БАКУ /Trend/ - Поздравляю азербайджанский народ с освобождением от оккупации своих земель.

Об этом сказал представитель Верховного лидера Ирана в провинции Ардебиль Сейед Хасан Амили, сообщает в среду Trend.

По его словам, азербайджанский народ продемонстрировал, что оккупация не будет продолжаться бесконечно.

Амили выразил соболезнования семьям шехидов и пожелал скорейшего исцеления раненым.

Напомним, что 10 ноября 2020 года Президент Азербайджана, премьер-министр Армении и Президент России подписали трехстороннюю декларацию о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, согласно которой с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими в настоящее время позициях. В соответствии с договоренностью, оккупированный Кельбаджарский район возвращается Азербайджану до 15 ноября, оккупированные Агдамский и Лачинский районы - до 20 ноября и до 1 декабря 2020 года соответственно.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)