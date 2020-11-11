Армению необходимо заставить возместить нанесенный Азербайджану ущерб - историк

БАКУ /Trend/ - Армению необходимо заставить возместить материальный и моральный ущерб, нанесенный Азербайджану в период оккупации и войны.

Об этом в среду сказал Trend заведующий отделом армяноведения Института Кавказоведения НАНА, доктор исторических наук Гасым Гаджиев.

По его словам, нынешние правящие круги Армении, а также все причастные к этим преступлениям экстремисты и сепаратисты, развязавшие этот конфликт и войну против Азербайджана, должны понести наказание в международном суде. Ракетные обстрелы мирных жителей военными подразделениями, проигравшей на поле боя, Армении, ее клевета на дипломатическом уровне и сфабрикованные обвинения остались позади.

"Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева 27 сентября начала освободительный марш по очищению наших земель от оккупантов. Азербайджанская армия, в результате 44-дневных боевых действий, освободила территории, захваченными в течение четырех лет с помощью армянского лобби, организаций армянской диаспоры и реакционных сил ряда стран", - подчеркнул Гаджиев.

Оценив начало спасательной операции, как победный марш азербайджанской армии, историк добавил, что наша победоносная армия разрушила укрепления, построенные Арменией за эти 30 лет оккупации наших земель, уничтожила ее военную технику, освободила от оккупации значительную часть Ходжавендского района, города и села Физулинского, Джебраильского, Зангиланского, Губадлинского районов, в том числе город Гадрут, село Суговушан, несколько сел Ходжалы. Также была освобождена Шуша - музыкальная колыбель Южного Кавказа, сердце Азербайджана.

"Это большая победа в Отечественной войне. Был положен конец 28-летней тоске по Шуше, а оккупационные силы, которые хотели продолжить политику агрессии в Нагорном Карабахе, были полностью лишены снабжения, средств связи и военной помощи. Нападения Армении на азербайджанскую армию в Нагорном Карабахе были полностью предотвращены", - сказал Гасым Гаджиев.

Он добавил, что армянские ВС разрушили гражданские и административные здания, системы связи во всех районах, городах и селах на оккупированных территориях Азербайджана. Жестоко эксплуатируя природные ресурсы, оккупанты, не проявляя никакого интереса к созданию там нормальной инфраструктуры, предпочитали строить только искусственные укрепления и держать эти районы в руинах.

"Укрепления, на которые они надеялись, в короткие сроки были уничтожены ВС Азербайджана, обладающими современной военной техникой. Больше нет смысла распространять фейковые новости о происходящих в этом направлении событиях, вводить в заблуждение армянское общество и мировую общественность. У побежденной, капитулировавшей стороны уже нет ни сил, ни возможности сражаться, либо говорить что-то", - подытожил Гасым Гаджиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)