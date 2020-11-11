Израильтяне и впредь могут гордиться позитивным характером израильско-азербайджанских отношений - аналитик

БАКУ /Trend/ - Израильтяне и впредь могут гордиться позитивным характером израильско-азербайджанских отношений.

Об этом говорится в опубликованной агентством Israel Hayom статье политического аналитика Рейчел Авраам, посвященной дальнейшим перспективам отношений двух стран, передает в среду Trend.

В статье в том числе приводятся слова главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова, который считает, что между Израилем и Азербайджаном есть хорошие возможности для сотрудничества во многих сферах. В частности, министр подчеркнул, что Азербайджан заинтересован тем, что Израиль может предложить в области сельского хозяйства.

Автор также цитирует Арье Гута, исполнительного директора Азербайджанского дома в Израиле, который сказал, что азербайджано-израильские отношения - это гораздо больше, чем военно-техническое сотрудничество.

«Сегодня это стратегическое партнерство начинает распространяться также на другие сектора экономики, включая сельское хозяйство, высокие технологии, здравоохранение. Следует подчеркнуть, что на мировом рынке Израиль является одним из основных стратегических импортеров нефти Азербайджана», - сказал Арье Гут.

В статье подчеркиваются слова, сказанные во время визита в Азербайджан премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который назвал отношения между Израилем и Баку примером для всего мира: «Азербайджан является примером того, что отношения между мусульманами и иудеями могут и должны развиваться».