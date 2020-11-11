Азербайджан никогда не обстреливал гражданских лиц - Реджеп Тайип Эрдоган

Политика 11 ноября 2020 15:10 (UTC+04:00)
Азербайджан никогда не обстреливал гражданских лиц - Реджеп Тайип Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Азербайджан никогда не обстреливал гражданских лиц.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы продолжим работать вместе с Азербайджаном для построения общего будущего", - добавил Президент Турции.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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