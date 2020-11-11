Турция и Россия подписали договор о Миротворческом центре по контролю за прекращением огня – Эрдоган (версия 2)
(первая версия в 15:07)
БАКУ /Trend/ - Поздравляю Азербайджан с освобождением Карабаха от оккупации.
Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает в средуTrend.
"Турция и Россия подписали договор о Миротворческом центре по контролю за прекращением огня", - сказал он.
Он отметил, что Турция вместе с Россией будет в составе миротворцев.
«Поздравляю азербайджанский народ и моего брата Ильхама Алиева с подписанием декларации. Мы, как и всегда, рядом с Азербайджаном, и сделали все для прекращения оккупации».
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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Турция и Россия подписали договор о Миротворческом центре по контролю за прекращением огня – Эрдоган
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