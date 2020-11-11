Мы увидели полную поддержку Турцией борьбы азербайджанского народа - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - За последние 44 дня мы стали очевидцами полной поддержки турецкого государства, турецкого народа, парламентариев и общественных деятелей, оказанной азербайджанскому народу.

Как передает в среду Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, Азербайджан ощущал эту поддержку каждый день.

"Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу за этот короткий промежуток времени пять раз побывал в Азербайджане", - сказал Джейхун Байрамов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)